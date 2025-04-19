快訊

獨／恐怖狼父1周2次性侵幼女 還持按摩棒謊稱「媽媽的玩具」

山下智久在台灣！3度合體周杰倫 交情內幕曝光！

75歲黃呂錦茹長時間偵訊 蔣萬安：相當不捨、一定聲援

外交部：吐瓦魯副總理結束訪台 成功深化台吐邦誼

中央社／ 台北19日電

外交部今天表示，吐瓦魯國副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼昨天結束訪台，倪樂索尼此行在多個場合重申吐國政府對台灣的支持與友誼；外交部指出，未來台吐將持續攜手合作，開拓多元合作領域，增進兩國人民福祉及經濟繁榮。

外交部今天指出，倪樂索尼（Panapasi Nelesone）伉儷圓滿結束訪台行程，於昨天晚間搭機離台，外交部亞太司司長藍夏禮代表政府送機。

外交部表示，倪樂索尼此行除晉見總統賴清德、與外交部長林佳龍共同見證台吐簽署「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府關於勞工合作協定」及「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府關於在1978年航海人員訓練、發證和當值標準國際公約架構下承認在中華民國（台灣）籍船舶服務之船員所持訓練與適任證明文件協定」兩協定外。

外交部說明，倪樂索尼並出席林佳龍晚宴，以及拜會經濟部及財政部，就國家減碳策略、淨零排放、綠能轉型、財政治理、國際金融合作等議題進行交流。

外交部指出，倪樂索尼另拜會財團法人國際合作發展基金會（ICDF），雙方就人才培育合作、人工智慧（AI）及公衛醫療等合作領域交換意見，並赴海外工程有限公司（OECC）討論台吐合作興建之吐瓦魯國會大樓興建計畫進程。

外交部提到，倪樂索尼訪台期間在多個場合重申吐國政府對台灣的支持與友誼，強調台吐邦誼是國際外交關係的典範，外交部感謝吐國政府及倪樂索尼副總理對台灣的強勁支持及堅定友誼，未來台吐將持續攜手合作，開拓多元合作領域，增進兩國人民福祉及經濟繁榮。

吐瓦魯 外交部 林佳龍 經濟發展

延伸閱讀

林佳龍：台日可在民主供應鏈與非紅供應鏈合作

6兆台幣對美採購錢從哪來？ 郭智輝：買進來賣的當然有財源

關稅談判台灣已掛上號 林佳龍稱還有旅費赴美

多90天談雙邊經貿合作 林佳龍喊組「台美聯隊」

相關新聞

吐瓦魯副總理結束訪台 外交部：成功深化台吐邦誼

我國友邦吐瓦魯國副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Hon. Panapasi Nelesone）伉儷圓滿結束訪台行程，...

照片看歷史／1964年碧潭樂園人像攝影比賽 逾5萬人湧入

1964年4月19日，台北市照相器材商業同業公會在新店碧潭樂園舉辦人像攝影比賽，並邀請來自東雲閣、五月花、望花台、孟嘗閣、黑美人、梅林、白玉樓、璇宮等8個酒家、140名台北酒國名花擔任模特兒，現場等待的攝影家們為她們留下無數的倩影。

藍提倒閣未必虧？圖解與大罷免關鍵差異 各方盤算浮現

檢調大動作偵辦罷免民進黨立委團體，台北市長蔣萬安呼籲立院推動倒閣。國民黨主席朱立倫18日表示，任何對台灣民主有幫助，任何能夠讓獨裁者下台的方式，國民黨都沒有排除，也會跟其他的在野黨一起商討。

紀錄片「衝破同溫層」 媒體人揭密

數位時代中，每個人隨時都能取得大量新聞資訊，但也似乎更難聽見不同聲音，在演算法築起的高牆下，大家不自知地困在片面資訊中，...

宋建樑戴納粹臂章掀波 德在台協會讚「東方辛德勒」救數千猶太人

在宋建樑風波後，德國在台協會今於臉書為紀念2025年國際大屠殺紀念日，提及1938年的往事，表示當猶太人民陷入生死危機時，當時駐奧地利維也納的中華民國外交官何鳳山，以簽發前往上海的「生命簽證」，成功救了數千猶太人的命，因此被聯合國譽為「東方辛德勒」。

聯合新聞網聲明：敬請留意詐騙手法

近日網路上出現不肖人士擅自將「聯合新聞網」網站內容複製的網站，除了整個網站商標、LOGO、內容與樣式設計，都與「聯合新聞網」網站一模一樣外，另有虛構造假新聞如下圖示。聯合新聞網已對此違法侵權網站已蒐證，並擬循法律途徑追訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。