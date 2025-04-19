外交部：吐瓦魯副總理結束訪台 成功深化台吐邦誼

外交部今天表示，吐瓦魯國副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼昨天結束訪台，倪樂索尼此行在多個場合重申吐國政府對台灣的支持與友誼；外交部指出，未來台吐將持續攜手合作，開拓多元合作領域，增進兩國人民福祉及經濟繁榮。

外交部今天指出，倪樂索尼（Panapasi Nelesone）伉儷圓滿結束訪台行程，於昨天晚間搭機離台，外交部亞太司司長藍夏禮代表政府送機。

外交部表示，倪樂索尼此行除晉見總統賴清德、與外交部長林佳龍共同見證台吐簽署「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府關於勞工合作協定」及「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府關於在1978年航海人員訓練、發證和當值標準國際公約架構下承認在中華民國（台灣）籍船舶服務之船員所持訓練與適任證明文件協定」兩協定外。

外交部說明，倪樂索尼並出席林佳龍晚宴，以及拜會經濟部及財政部，就國家減碳策略、淨零排放、綠能轉型、財政治理、國際金融合作等議題進行交流。

外交部指出，倪樂索尼另拜會財團法人國際合作發展基金會（ICDF），雙方就人才培育合作、人工智慧（AI）及公衛醫療等合作領域交換意見，並赴海外工程有限公司（OECC）討論台吐合作興建之吐瓦魯國會大樓興建計畫進程。

外交部提到，倪樂索尼訪台期間在多個場合重申吐國政府對台灣的支持與友誼，強調台吐邦誼是國際外交關係的典範，外交部感謝吐國政府及倪樂索尼副總理對台灣的強勁支持及堅定友誼，未來台吐將持續攜手合作，開拓多元合作領域，增進兩國人民福祉及經濟繁榮。