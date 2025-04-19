紀錄片「衝破同溫層」 媒體人揭密

數位時代中，每個人隨時都能取得大量新聞資訊，但也似乎更難聽見不同聲音，在演算法築起的高牆下，大家不自知地困在片面資訊中，失去對社會的真實感知。蕭同茲先生文化基金會為深入探索此議題，企畫製作公益紀錄片「星星之火四：衝破同溫層！」昨正式於基金會官網上線。

根據路透二○二四年報告，台灣大眾的新聞來源八成為網路平台，演算法精準地依據用戶偏好推送內容。「同溫層」及「回音室效應」成為當下重要現象。

為了解新聞產業在同溫層現象中所扮演的角色、同溫層現象帶來的衝擊，及新聞媒體乃至視聽眾如何衝破同溫層，蕭同茲先生文化基金會走訪第一線新聞人及科技及文化趨勢意見領袖。受訪者包括（依姓氏筆劃排序）中央社前總編輯王思捷、天下雜誌共同執行長兼內容長吳琬瑜、報導者營運長李雪莉、公共電視總經理徐秋華、RadicalxChange Foundation and Plurality Institute founder格倫·韋爾（Glen Weyl）、輔大新聞傳播學系教授陳順孝、聯合報副總編輯郭崇倫、新匯流基金會董事長楊照、意藍資訊（股）公司創辦人暨總經理楊立偉、鏡傳媒技術長簡信昌、及自由時報編政組主任兼發言人蘇宇暉。

郭崇倫表示，現在的媒體為了要增加銷路、增加點擊率，有時會想辦法去迎合讀者，甚至希望能夠提供愈多類似他們想法的新聞愈好，但是媒體的問題是，他仍然要回到事實面，如果這個媒體長久不去報導另外一面的事實，你會失去你的公信力。「新聞就是新聞，你不能夠迴避他」。

「星星之火四：衝破同溫層！」即日起於基金會官網上線，網址為http://www.hsiaotungtzu.org/news.html