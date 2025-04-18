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保骨健康食品刪除動物實驗 動團讚賞籲企業跟進

中央社／ 台北18日電

食藥署10日公告修正「保骨」健康食品評估，刪除動物實驗。善待動物組織（PETA）今天表示，感謝並讚賞食藥署回應逾2.8萬PETA支持者的訴求，並呼籲台糖等企業跟進。

衛生福利部食品藥物管理署10日公告修正「健康食品之骨質保健功效評估方法」，除考量動物保護及福祉，刪除動物實驗，並修訂人體試驗條件，提高統計可信度和安全。現已5項健康食品刪動物實驗。

亞洲善待動物組織（PETA Asia）倡議專員林婷憶告訴中央社記者，過去曾建議進行的實驗涉及切除小鼠、大鼠或倉鼠的卵巢，並餵食缺乏鈣質的食物來誘發骨質疏鬆症，再將測試產品餵食或強迫灌食，最後殺害解剖取骨頭檢測密度，實在毫無正當性。

林婷憶說，其實人和動物的效果可能不同。

PETA首席科學家鄭懿馨說明，替代就是人體實驗，本來上述方法就允許動物實驗、人體實驗二選一，文中陳述「進行下列所建議之『動物試驗』或『人體試驗』」；新法規把動物實驗刪掉，只剩下人體實驗；但就算不刪，業者也可以選擇人體實驗，因為這才是黃金標準， 歐美健康食品法規都要求要有人體實驗。

此外，她說，PETA官網也刊出「仍在對動物進行測試的台灣主要食品公司」一文，列出包含台糖等企業，呼籲儘速跟進。

動物 科學家 食藥署

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