跨部會整治濁水溪展成效 颱洪揚塵事件少78%

環境部今天表示，與經濟部水利署等單位107年起整治濁水溪，前2期6年跨部會打下基礎，從而能在113年遭遇颱洪搶修復原時間比106年少80%、揚塵事件少78%及受災裸露面積少50%。

環境部舉行「濁水溪揚塵防制改善第三期行動方案-113年執行成效」記者會。

環境部次長沈志修說，整體從源頭整治、工程改善，所以災後韌性獲得強化，關鍵是第1期「對症下藥」、第2期「導入綠色韌性工程」，包含讓裸露地減少77%、植生增加991公頃（約38座大安森林公園面積）等尤為關鍵，因此打下基礎，所以113年遭遇颱洪展現韌性。

河川韌性方面，對比106年災後裸露地1730公頃，前2期方案投入長效型工法治理，營造出永續韌性的河川環境，從而讓113年災後裸露地849公頃減少了50%。

災後復原方面，106年颱洪經第1期方案處置36個月復原，113年災後則僅花7個月時間復原，時間減少80%。

揚塵事件方面，106年發生59次揚塵事件，113年颱洪後即時管控風險區域，強化揚塵預警、防災應變，僅發生13次，減少78%。

水利署第四河川分署分署長李友平說，113年7、8月到114年2月期間，先後經歷颱風凱米及康芮，共3次搶修，投入新台幣2億元多一點，7個月間就能恢復到災前狀況。環境部指出，空氣品質的懸浮微粒（PM10）年均濃度也顯著下降。

雲林縣麥仔簝文化協會理事長吳明宜展示整治後的濁水溪風景短片，證實國中時自己經歷過的風飛沙，足以打到皮膚泛紅，現在濁水溪灘地已從沙洲變成綠洲，生態和諧。沈志修說，從荒蕪、揚塵，已回到鳥叫蟲鳴，也有魚類生態，人與環境共處平衡。

關於濁水溪整治工作，平時常態治理方面，大氣環境司補充，包含農業部在上游治理崩塌地，減少土砂下移。水利署第四河川分署投入濬砂、擴大水與綠覆蓋以營造複式斷面，並與農業部林業及自然保育署合作造林，降低灘地揚塵風險。

環境部運用氣象預報與衛星判釋，提前預警與調整應變；彰化縣與雲林縣政府積極清理沿岸道路，辦理空品惡化緊急應變及防護演練；教育部國教署在校園設置維運新風系統，守護學童健康。