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許蒼澤蔡明德章光和叢書發表 蔡期許繼續拍下去

中央社／ 台北18日電

「台灣攝影家」系列叢書發行至第8輯，以攝影家蔡明德、章光和及已故的許蒼澤為專冊主角，展現紀實到融合科技創新的台灣攝影面貌。蔡明德說，期許體力許可，能繼續拍下去。

第8輯「台灣攝影家」系列叢書由國立台灣美術館、國家攝影文化中心編製，新書發表會今天舉行，此次傳主中，許蒼澤以拍攝鹿港聞名，蔡明德長期任職媒體記錄台灣社會變遷，章光和則致力結合修圖軟體、AI科技等開創當代攝影面貌。

文化部政務次長李靜慧說，叢書收錄精采作品外，也以訪談、文獻整理及研究，記錄攝影家的影像經驗及追尋攝影藝術的過程，期盼持續透過出版，傳承台灣社會歷史記憶。

接到叢書專訪邀請時，蔡明德正在對抗癌症，他說，記得他還正在進行化療，在人生面臨生死重大考驗之際，感謝家人照護才讓他能在此回首他的紀實攝影路，特別感謝已故「人間」雜誌主辦人陳映真，「因為他的號召，就此展開30多年攝影生涯，紀實攝影豐富了我的人生」。

蔡明德多年前退休後，便開始整理底片並將其數位化，一一分享在個人臉書，他細數如何因此意外與許多人相遇，像此次「蔡明德」叢書封面照片是一對父女合照，當年的小女孩便透過臉書告訴蔡明德，她的父親已經走了，看到照片可以想念起她的爸爸。

蔡明德說：「老照片帶來不同視角與記憶，期許有生之年，體力若是許可，我能再拿起相機繼續拍下去。」

他告訴中央社記者，目前還有許多尚未整理完的照片，包含921大地震、衛爾康餐廳大火等，這些都是台灣重要歷史，希望養病後繼續完成。

同以鏡頭留下歷史記憶的許蒼澤2006年離世，他的兒子許正園說，明年父親逝世20年，在台北、鹿港等地皆會舉辦展覽，父親是以相機寫日記，認為攝影就是生活，喜愛捕捉人的氣息與情感，且拍照特別快，底片消耗量驚人，「我媽媽曾問他，為什麼要拍這麼多？他說，以後妳就知道。現在我們知道了。」

在修圖軟體與AI作畫人人上手的現代，章光和在1990年代便投入數位影像創作，他今天提到，2023年忽然確知自己罹癌，他當時一天只睡4小時，每天創作AI圖像，只為實現30年前夢想，也是挑戰攝影在進入數位化時代後的「無中生有」境界，「這個世界已經變了，我希望傳統攝影長命百歲」。

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