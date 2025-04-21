購買區分所有建物登記必看！「專共有圖說」讓公設範圍一目了然
購買電梯大樓、華廈、公寓等區分所有建物時，公設比往往是購屋者關心的重要因素，當今房價已經高到年輕人難以負擔，但許多人對於咬牙買下的房屋公設的定義及範圍並不清楚，依據內政部營建署解釋函關於公設比的計算公式定義：「建物權狀中共同使用部分的持分坪數╱建物總坪數＝公設比」，其實，可以透過「專共有圖說」來確認公設空間的詳細資訊，包括哪些區域是全體住戶共有、哪些則屬於部分住戶共用。
為了提升交易透明度，內政部自103年3月12日起明訂，申請區分所有建物第一次測量與登記時，須提供明確標示全部共有(全部區分所有權人共有)與一部共有(一部分區分所有權人共有)範圍的「專共有圖說」，並於109年4月9日修正發布《建物所有權第一次登記法令補充規定》第12點，地政機關將依據建築機關備查之圖說作為登記依據，以確保產權劃分清楚，減少日後糾紛。
什麼是「專共有圖說」？為什麼重要？
「專共有圖說」是一份明確劃分公寓大廈共有空間的圖面資料，將公設區分為：
‧全部共有(大公)：如大廳、電梯、公共樓梯等，供所有住戶使用。
‧部分共有(小公)：如每一層樓的電(樓)梯間、通道、走道等，僅部分住戶使用。
若建案未明確標示公設範圍，地政機關將所有公設統一視為「全部共有」，並編列一個建號。但若有清楚標註「全部共有」或「一部共有」，則地政機關將依據圖說個別編號登記，確保產權清晰，避免未來爭議。
「專共有圖說」帶來哪些保障？
‧買房更安心：清楚知道公設範圍，避免日後糾紛。
‧交易更透明：購屋時能查看建案的實際公設規劃。
‧產權劃分明確：減少鄰居間的使用爭議，維護社區和諧。
如何查詢「專共有圖說」？
新成屋購屋者在簽約前，可向建商索取專共有圖說，確認公設範圍，確保所購買的房屋權利完整，降低交易風險。
透過「專共有圖說」，不僅能讓公設空間一目了然，也能確保產權劃分合理，讓購屋決策更有保障！(臺中市政府地政局 廣告)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言