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核心種豬場啟用 史瓦帝尼養豬產業邁入新時代

中央社／ 台北18日電

國合會今天表示，「史瓦帝尼養豬產業提升計畫第二期」重要成果之一，位於史瓦帝尼中部的Mpisi核心種豬場11日正式啟用並辦理啟用儀式。國合會副秘書長謝佩芬表示，核心種豬場已成為史國現代化豬隻生產的指標。

財團法人國際合作發展基金會（國合會）今天發布新聞稿指出，Mpisi核心種豬場於11日正式啟用並辦理啟用儀式。

史瓦帝尼農業部部長Mandla Tshawuka致詞時表示，這座核心種豬場是史瓦帝尼豬隻產業轉型重要的一步，所投資的不僅是基礎建設，更是國家的糧食安全、農民賦權，以及農村發展的未來。

駐史瓦帝尼公使崔靜麟指出，史瓦帝尼與台灣的長遠邦誼彌足珍貴，Mpisi核心種豬場象徵雙邊合作的共同願景，透過台灣技術團與養豬產業提升計畫，台灣將持續協助史瓦帝尼的永續農業與農村發展。

國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會自民國105年起，在史瓦帝尼推動「養豬產業提升計畫」，成功提高史國豬肉自產比率，目前執行的第二期計畫在前期計畫豐碩成果基礎下，深化養豬產業鏈各面向工作，以協助農民提升生產效率及收益。

謝佩芬指出，Mpisi核心種豬場已成為史國現代化豬隻生產的指標，也展現出創新、夥伴合作及永續性農業美好的願景。

史瓦帝尼 謝佩芬 豬肉

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