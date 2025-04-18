李遠：台灣文化不應再是由上而下的指導

國立台南生活美學館今天喜迎70年館慶，「南臺灣工藝大展-生活‧美學‧工藝」開幕。文化部長李遠表示，台灣文化應建構自主體系，不應再是由上而下的指導。

李遠出席台南生活美學館70年館慶時指出，台南生活美學館前身是社教館，台灣戒嚴時代對文化看法是一種社會教育及管制人，社教館就是保密防諜和抓匪諜，還要管交通和管秩序，灌輸由上而下的概念。

李遠表示，台灣解嚴後，社教館變成美學館和社區營造，由民間尋找台灣真正文化，超越政府機關指導，文化不應再是由上而下的指導。

李遠說，忠孝仁愛信義和平、禮義廉恥不是不對，但這些東西一旦教化就變得非常空洞，不如從民間自發情感，相愛尊敬，讓台灣文化建構自主體系，最後產生獨特美學和獨特文化。

台南生活美學館前身是社會教育館，成立於民國44年，97年更名為國立台南生活美學館，隸屬文化部，設置目的從早期社會教育功能走向當代美學生活，呼應台灣歷史發展和轉型。

「南臺灣工藝大展-生活‧美學‧工藝」集結南部7縣市81名工藝藝術家，展出13種工藝類別144組共215件工藝經典之作，包含文化部指定國寶葉王交趾作品「七賢過關」，及彩繪藝術家陳玉峰、蔡草如、陳壽彝、潘春源、潘麗水、潘岳雄等人的作品。