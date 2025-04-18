李遠：台灣文化不應再是由上而下的指導
國立台南生活美學館今天喜迎70年館慶，「南臺灣工藝大展-生活‧美學‧工藝」開幕。文化部長李遠表示，台灣文化應建構自主體系，不應再是由上而下的指導。
李遠出席台南生活美學館70年館慶時指出，台南生活美學館前身是社教館，台灣戒嚴時代對文化看法是一種社會教育及管制人，社教館就是保密防諜和抓匪諜，還要管交通和管秩序，灌輸由上而下的概念。
李遠表示，台灣解嚴後，社教館變成美學館和社區營造，由民間尋找台灣真正文化，超越政府機關指導，文化不應再是由上而下的指導。
李遠說，忠孝仁愛信義和平、禮義廉恥不是不對，但這些東西一旦教化就變得非常空洞，不如從民間自發情感，相愛尊敬，讓台灣文化建構自主體系，最後產生獨特美學和獨特文化。
台南生活美學館前身是社會教育館，成立於民國44年，97年更名為國立台南生活美學館，隸屬文化部，設置目的從早期社會教育功能走向當代美學生活，呼應台灣歷史發展和轉型。
「南臺灣工藝大展-生活‧美學‧工藝」集結南部7縣市81名工藝藝術家，展出13種工藝類別144組共215件工藝經典之作，包含文化部指定國寶葉王交趾作品「七賢過關」，及彩繪藝術家陳玉峰、蔡草如、陳壽彝、潘春源、潘麗水、潘岳雄等人的作品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言