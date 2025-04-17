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新興菸品危害青少年 民團提六大訴求盼修法禁止

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
禁菸示意圖。本報資料照片
禁菸示意圖。本報資料照片

全台有數萬名青少年正陷入新興菸品危機，根據國健署「112年青少年吸菸行為調查」顯示，國中學生電子煙使用率為3.2%、高中職學生竄升至6.3%，推估約有5.4萬名青少年違法使用。國教行動聯盟與拒菸團體提出六大訴求，呼籲各界關注「菸害防制法」修法能否真正補足漏洞、落實兒少菸害防制。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，「菸害防制法」規定全面禁止電子煙，但是網路社群上的相關廣告販售猖獗，隨便搜尋都會有一堆販賣資訊，讓人誤信電子煙無菸臭、清新風味比紙菸安全，對健康傷害性不大。他指出，青少年輕易取得新興菸品，甚至被吸收為「下線」成為販售者，是另一社會議題。

王瀚陽強調，電子煙已經成為毒品載具，尤其「依托咪酯」（喪屍煙彈）摻進煙油，吸引年輕人嘗試，可說是新興毒品新霸主，更造成多起交通事故，甚至有員警不幸殉職。電子煙雖然早已應全面禁止，但二年多來未見落實執行，將重創下一代健康，以及民眾對政府菸害防制的信任。

關於電子煙流入校園，學校查察確實有難度，家長團體反映，目前學生透過聲稱「僅持有、未使用」方式逃避處罰，學校也只能以校規處理，並暫為保管，以致電子煙、加熱菸繼續在校園流通氾濫。國教盟建議修法將「持有電子煙」列為違法行為，讓校方有懲戒標準，學生難以利用漏洞逃避處罰。

國教行動聯盟與各團體呼籲立法院正視民間團體訴求，提出六大訴求：

1.修補網路與持有規範漏洞，強化執法工具。

2.立即公告全面禁止加味菸品。

3.禁止違法品名如IQ*S，依法不得使用具有誤導意味之名稱通過審查。

4.修正審查名稱將「健康風險評估」改為「指定菸品上市評估審查」。

5.提高包裝警示與素面設計，建議恢復菸防法草案原訂85%面積並推行素面包裝、單支警語。

6.禁止未來所有新型態菸品。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，衛福部主動提出「菸害防制法」修法，強化電子煙、加熱菸等新興菸品管制，雖立意良善，修法內容看似更趨嚴格，但仍未根本解決問題，恐將造成「網路廣告監管不足、持有新興菸品未禁止」漏洞。

國健署菸害防制組組長羅素英說，「菸害防制法」部分條文修法草案，於今年3月4日至18日預告，共取得471則意見。經徵詢民間團體及網際網路業者公協會、社會各界意見，已召開法制專家會議研析，後續將循法制程序提報行政院。

關於加熱菸審查進度，羅素英說，共有10家業者依審查辦法第3條第1項規定，提交13款文件、資料及物件，其中有6家完備審查所需檢附文件資料，移請審查會各家個別逐一品項審查。期限即將於4月到期，結果將適時對外公開，目前尚未有任何一家業者送審品項經衛福部審查核定通過。

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修法 電子煙

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