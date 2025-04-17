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宋建樑戴納粹臂章掀波 德在台協會讚「東方辛德勒」救數千猶太人

聯合新聞網／ 綜合報導
何鳳山被喻為「東方辛德勒」。圖／洪雯倩提供(左)、維基百科(右)
何鳳山被喻為「東方辛德勒」。圖／洪雯倩提供(左)、維基百科(右)

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發各方譴責，德國在台協會昨(16)日也在臉書表達最強烈譴責。在宋建樑風波後，為紀念2025年國際大屠殺紀念日，德國在台協會於臉書提及1938年的往事，提到當猶太人民陷入生死危機時，當時駐奧地利維也納的中華民國外交官何鳳山，以簽發前往上海的「生命簽證」，成功救了數千猶太人的命，因此被聯合國譽為「東方辛德勒」。

德國在台協會繼昨日強烈譴責宋建樑戴納粹臂章應訊一事後，今為紀念2025年國際大屠殺紀念日，推出一系列與人權有關的宣傳內容。其中提及有「東方辛德勒」之稱的何鳳山，曾是中華民國駐奧地利維也納的外交官，在1938年猶太人陷入生死危機時，「當世界選擇沉默，他選擇行動」，不顧當時上司駐德大使陳介的反對，對數千名猶太人發出前往上海的「生命簽證」，即便當時的領事館因發簽證一事被轉為納粹名下，何鳳山仍自掏腰包，另覓落腳處，續發簽證。此舉徹底改變了這些猶太人的命運，讓他們最終靠著這些簽證成功逃離納粹的迫害，前往美國、以色列、菲律賓等地。

而駐台北以色列經濟文化辦事處也在臉書分享何鳳山對猶太人的義舉往事，並向台灣朋友致謝，表示這兩天許多台灣民眾經由留言或私訊，為使用納粹標誌行為致歉。

駐台北以色列經濟文化辦事處重申，這段納粹的歷史對猶太人來說，納粹的標誌不只是歷史課本上的圖案，它象徵著600萬條生命的逝去，及無數家庭的破碎。這不是遙遠的過去，而是他們文化記憶中的實際傷痕。

何鳳山生前為中華民國外交官，二戰初期，任中華民國駐維也納總領事時，因成功拯救數以千計的猶太人，被聯合國譽為「東方辛德勒」。

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