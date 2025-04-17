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政院拍板三高防治888計畫 拚2030年死亡率下降1/3

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部今赴行政院會報告「三高防治888計畫」。記者黃婉婷／攝影
衛福部今赴行政院會報告「三高防治888計畫」。記者黃婉婷／攝影

三高是國人健康首要大敵，政府目標2030年三高相關慢性病標準化死亡率下降1/3，衛福部今赴行政院會報告「三高防治888計畫」，透過及早發現及早介入，盼於8年內將8成三高病患加入照護網、8成加入照護網者接受生活習慣諮商，8成達三高控制目標。

根據衛福部統計，國人十大死因中與三高相關者就占5項，包含心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及急性腎衰竭及慢性腎病，每年約6.2萬人死於三高相關疾病，占總死亡人數約30%；且該類疾病之健保支出一年約1700億元。

同時，台灣人口快速高齡化，今年3月台灣65歲以上人口已達約454萬人，占總人口19.42%，導致慢性疾病發生增加。

賴清德總統政見「健康台灣」提出「三高防治888」願景，期望於8年內將8成三高病患加入照護網、8成加入照護網者接受生活習慣諮商，8成達到三高控制目標。

衛福部指出，預防三高除了注意飲食、運動、菸酒危險因子之外，並應早期發現，及早介入。

衛福部指出，民眾可運用政府提供的免費健康檢查如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等，並鼓勵受檢者將結果上傳至健保署健康存摺，主動連結相關健康管理方案或衛教資源。

以成人預防保健服務為例，自2025年1月1日起，新增30至39歲民眾每5年可接受一次成健服務，預計320萬人受惠。

若發現三高偏高但未得病，衛福部指出，可至參與代謝症候群計畫的診所尋求協助，診所江提供健康行為指導，目前已有超過3000家診所、近5000位醫師加入，收案管理約35萬人，近2成逆轉為非代謝症候群。

若為三高病患，衛福部指出，這族群江納入「大家醫計畫」，2023年估計全國534萬名三高病人中約6成已納入健保相關慢性病照護方案，由醫療團隊介入，並導入生活型態評估，提升病人自我管理能力，控制三高相關慢性病的病程，同時建置家醫大平台，強化數位轉型整合個人就醫及健康資料，並導入數位化工具，協助醫師追蹤病患健康資訊。

健保署 生活習慣 衛福部

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