地籍圖重測新篇章 精準守護您的土地權益

地籍圖重測讓界址更加精確，確保土地權益。 圖／臺中市政府地政局 提供

有鑑於相鄰土地常因舊地籍圖界址不明確而發生爭議，臺中市政府地政局積極辦理地籍圖重測，本(114)年度辦理重測範圍涵蓋大甲區、霧峰區、東勢區、東區、南區、西區、北區、豐原區等8個行政區，共計8,139筆土地，面積695.6公頃。

臺中市114年度辦理地籍圖重測區域。 圖／臺中市政府地政局 提供

透過地籍圖重測，政府協助土地所有權人確認界址，讓土地界址明確，測量成果更加精確，減少因圖籍老舊導致的爭議。進而保障民眾土地產權，亦有助於市政基礎建設，為市民創造安心的生活環境。

為什麼要辦地籍圖重測？

目前使用的地籍圖尚有部分是屬於日治時期測繪的圖資，這些原始圖紙在二戰期間部分毀損，光復後以日治時期依據地籍原圖描繪裱裝而成之地籍圖辦理地籍管理，使用至今已超過百年，另有部分地區是屬於早期辦理地籍圖修測的圖資。上開圖資均存在圖紙變形、破損的問題，且因土地分割合併、天然地形變遷及人為界址變動等影響，導致地籍圖、土地現況、土地登記資料三者不符，影響民眾土地權益甚鉅。

此外，過去測量技術與儀器較為傳統，其精度已難以滿足現代需求。現在透過數值法重測技術，可以準確計算每宗土地界址點的坐標值，不僅大幅提升測量精確度，更提供都市計畫、土地稅賦、土地徵收補償等作業正確定位及計算基礎，進一步提升土地管理的效率與公平性。

地籍圖重測為確認每筆土地的界址，透過核對歷年土地複丈資料與進行現況使用情形調查和測量。重測期間地主須配合下列事項：

1. 地籍調查：重測單位會定期寄發地籍調查通知書，地主應該依照通知書上的時間前往土地現場，自行設立界標並到場指界。

2. 協助指界：地籍調查時，地主到場而不能指界時，測量人員得參照舊地籍圖及其他可靠資料辦理協助指界，地主同意協助指界成果者，視同自行指界。

辦理地籍圖重測期間，測量人員會依調查結果逐筆測量每筆土地的位置、形狀、面積，建立界址坐標，並據以辦理土地異動整理、計算面積及編造清冊，並辦理成果公告及通知。地主於收到重測結果通知書後，如有異議，可於公告期間向辦理重測之地政事務所，申請異議複丈。重測土地如有界址爭議，經地政機關善意協調未果，將提送本市不動產糾紛調處委員會，由專業委員予以調處。

土地所有權人需按指定日期到場埋設界標，與測量人員確認土地範圍。 圖／臺中市政府地政局 提供

本市每年度編列經費戮力辦理地籍圖重測，積極守護市民財產權益，透過地政機關與民眾的相互配合，未來的土地管理將更加精準透明，讓市民能夠安心持有與使用自己的土地！(臺中市政府地政局廣告)

★想了解更多地籍圖重測資訊？可參考內政部國土測繪中心網站：https://www.nlsc.gov.tw/cl.aspx?n=1487