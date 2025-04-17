均價43萬 中悦耑悦 最懂企業家的百坪豪宅
時尚綠鑽 60米林蔭地標首席
中路地標豪宅 濃綠與單純的對味
【中悦耑悦】是一塊對味企業家的寶地。往北串聯藝文特區，往南銜接桃園市區機能，娛樂與生活雙向滿足。讓豪情馳騁風禾、水秀、向陽等公園，20公頃濃綠盛裝一片舒心。2分南桃園交流道口，20分桃園高鐵、機場，交通最便捷。國際名校康萊爾、新興小學、衛斯理幼兒園齊聚，生活氛圍單純。機能、濃綠、學區一次齊全，最對味企業家的品味！
60米大興西路 對位企業家的眼界
【中悦耑悦】面對60米大興西路，綠蔭大道首席角地，創造寬廣棟距，最遠可看虎頭山，享有舒適景觀及棟距，成就市區少有綠海與景觀價值。
【中悦耑悦】以大百坪、大開窗規劃，延攬綠意入室，延伸家的生活尺度。城心大道的雍容悦目，對味嚮往台北敦化南路樹海的層峰，珍稀價值，雋永富藏，讓每一戶【中悦耑悦】都是絕版席位。
百坪齊質 高端好鄰 差您一席
【中悦耑悦】均價43萬，以齊質百坪，滿足三代同堂、二代同鄰的生活大願。中悦最懂家族團聚的意義，讓家的寬闊，對味家的情感深度。將美好對味生活的期待，住進一座處處對味的中路最美豪宅，難得享受，絕對稀有，絕對訂製的享受。
中路百坪絕版價 賣一戶少一戶！
中悦心懷感恩，做出最好的作品，用最好的價值、最好的建材，回饋給一路支持相挺的客戶。【耑悦】一坪均價43萬，稀有百坪，即刻珍藏最值得的中悦豪邸！
基本資料
中悦耑悦|中路特區｜精工落成・116・122坪
接待會館｜桃園市桃園區正光路808號
鑑賞專線｜03-356-6677
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