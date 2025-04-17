均價43萬 中悦耑悦 最懂企業家的百坪豪宅

撰文／ 車維晏

時尚綠鑽 60米林蔭地標首席

耑悦外觀實景圖。 圖／中悦建設 提供
耑悦外觀實景圖。 圖／中悦建設 提供

中路地標豪宅 濃綠與單純的對味
【中悦耑悦】是一塊對味企業家的寶地。往北串聯藝文特區，往南銜接桃園市區機能，娛樂與生活雙向滿足。讓豪情馳騁風禾、水秀、向陽等公園，20公頃濃綠盛裝一片舒心。2分南桃園交流道口，20分桃園高鐵、機場，交通最便捷。國際名校康萊爾、新興小學、衛斯理幼兒園齊聚，生活氛圍單純。機能、濃綠、學區一次齊全，最對味企業家的品味！

耑悦外觀實景圖。 圖／中悦建設 提供
耑悦外觀實景圖。 圖／中悦建設 提供

60米大興西路 對位企業家的眼界
【中悦耑悦】面對60米大興西路，綠蔭大道首席角地，創造寬廣棟距，最遠可看虎頭山，享有舒適景觀及棟距，成就市區少有綠海與景觀價值。

【中悦耑悦】以大百坪、大開窗規劃，延攬綠意入室，延伸家的生活尺度。城心大道的雍容悦目，對味嚮往台北敦化南路樹海的層峰，珍稀價值，雋永富藏，讓每一戶【中悦耑悦】都是絕版席位。

耑悦大廳實景。 圖／中悦建設 提供
耑悦大廳實景。 圖／中悦建設 提供

百坪齊質 高端好鄰 差您一席
【中悦耑悦】均價43萬，以齊質百坪，滿足三代同堂、二代同鄰的生活大願。中悦最懂家族團聚的意義，讓家的寬闊，對味家的情感深度。將美好對味生活的期待，住進一座處處對味的中路最美豪宅，難得享受，絕對稀有，絕對訂製的享受。

銅銀離子泳池實景。 圖／中悦建設 提供
銅銀離子泳池實景。 圖／中悦建設 提供

中路百坪絕版價 賣一戶少一戶！
中悦心懷感恩，做出最好的作品，用最好的價值、最好的建材，回饋給一路支持相挺的客戶。【耑悦】一坪均價43萬，稀有百坪，即刻珍藏最值得的中悦豪邸！

圖／中悦建設 提供
圖／中悦建設 提供

基本資料
中悦耑悦|中路特區｜精工落成・116・122坪
接待會館｜桃園市桃園區正光路808號
鑑賞專線｜03-356-6677

相關新聞

用心生活，用愛惜食！ Tasteme 號召加入「永續社區大使」

春天，是希望萌芽的季節。Tasteme 惜食平台在 4 月 12 日，用滿滿的熱情，正式啟動一個社區永續的計畫——「2025 Tasteme 永續社區大使」活動。Tasteme 創辦人葉柏軍（Bars

台美關心穩健 外交部歡迎美亞太小組跨黨派參議員訪團

美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席瑞克茲（Pete Ricketts, R-NE）率跨黨派參議員訪問團於今年4月1...

個別醫院總額 吳明賢：財務壓力落在醫院恐釀醫療人球

衛福部健保署推動個別醫院總額制，並要求醫學中心門診占率不得高於55%。台大醫院院長吳明賢日前在院內信中將其視為最大挑戰，他今天受訪時說，健保實施30周年，因為一個政策、口號就要改變民眾就醫習慣「很困難」，友院陸續傳出護理師不足而關病房，此時實施個別醫院總額，自己很擔心會產生「醫療人球」。

罷綠團體遭聲押6人 賴苡任嘴巴貼上綠膠帶仍要連署

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，昨約談罷團領銜人、召集人及多名國民黨工、志工逾20人，經檢察官漏夜複訊，依涉犯偽造文書及個人資料保護法等罪，將立委蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱、國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子、志工應大華，以及三重區黨部執行長羅大宇6人均遭檢方聲押禁見。

地球解方啟動，連結夥伴展開全年365天加速永續實踐！

由 5% Design Action 社會設計平台發起的「地球解方 Earth Solutions」將於2025年4月22日（二）世界地球日正式啟動全年永續行動與解方媒合計畫。今年，地球解方以「ACT

照片看歷史／1961年飛靶射擊銅牌獎檢定 7人合格得獎

1961年4月16日，為慶祝全國射擊委員會在台北市新建的水源路靶場完工啟用，除了從該年的4月份起公開徵求會員外，委員會還舉辦了第一次的飛靶射擊銅牌獎檢定比賽，4月16日全天在靶場舉行，共7人合格得獎，除來自美國的克騰之外，其餘6人都是我國的神槍手。依得分排序，第一名為林仲修、第二名王慶瑞，陳天賜及王金生、陳尾並列第三、第四名白進添。其中夫王金生及陳尾更是夫妻檔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。