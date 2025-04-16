用心生活，用愛惜食！ Tasteme 號召加入「永續社區大使」

春天，是希望萌芽的季節。Tasteme 惜食平台在 4 月 12 日，用滿滿的熱情，正式啟動一個社區永續的計畫——「2025 Tasteme 永續社區大使」活動。Tasteme 創辦人葉柏軍（Barson）說明本場活動的永續願景，臺北市社會局社工科科長邱慶雄、主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜、臺北市中山社區大學校長陳玲珍也蒞臨現場，為這個溫暖的行動送上祝福與支持。開幕當天，包含創辦人葉柏軍的心路分享、特別來賓的經驗交流，以及完整的計畫說明。開幕式後也立即展開首場「永續入門課」由淡江大學水資源及環境工程學系榮譽教授高思懷授課，吸引許多對永續生活懷抱熱情的朋友們一同參與。

點亮綠色社區：不只是一場開幕，更是一份承諾

這次活動，由 Tasteme 創辦人葉柏軍（Barson）與協辦單位臺北市中山社區大學校長陳玲珍，以及特別嘉賓臺北市社會局社工科科長邱慶雄，以及主婦聯盟基金會執行長吳碧霜一同為活動揭開溫馨的序幕。葉柏軍（Barson）說到：「Tasteme希望能將永續、綠色的生活理念，像種子一樣播撒到社區的每個角落，特別針對人生經驗豐富的 45 歲以上「經驗世代」群眾，探索屬於生活與工作交替，這個階段的生活永續之道。」本活動獲得許多永續夥伴支持，包含(以下按照字首筆畫排列)大板根溫泉飯店、台灣中油、成真咖啡、金色三麥、味全、洪瑞珍三明治等，共同支持永續行動。

多位長官佳賓蒞臨活動支持，Tasteme創辦人葉柏軍(左一)、主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜(左二)、臺北市中山社區大學校長陳玲珍(右二)、臺北市社會局社工科科長邱慶雄(右一)。圖/Tasteme惜食平台提供

Tasteme過去有多次舉辦校園大使經驗，2024年蔬食空間「植境Plantarium」合作舉辦校園大使活動，具有培育永續青年經驗，同年，Tasteme 便與悠遊卡投資控股股份有限公司攜手合作，舉辦了 10 場「Taste it ! 永續沙龍」作為社區大使計畫的前導講座，邀請了許多在環境保護、企業經營及社區營造方面的專家、企業領袖們，如觀光地方創生協會副理事長蔡文宜、弘陽食品股份有限公司董事長謝奇峯等，與民眾分享關於減碳生活、食農教育、糧食安全等環境重要話題，活動後獲得熱烈迴響。當天下半場也迎來社區大使第一場活動「環境永續安全飲食常保健康」講座，由淡江大學水資源及環境工程學系榮譽教授高思懷授課。

第一場活動邀請到淡江大學水資源及環境工程學系榮譽教授高思懷，教授大眾飲食健康知識。圖/Tasteme惜食平台提供

綠色願景：Tasteme 的溫柔堅持

葉柏軍（Barson）用心打造 Tasteme 這個惜食平台 App，希望讓大家能方便地找到那些依然美味、品質良好的即期食品，用更經濟實惠的方式，輕鬆享受對環境友善的生活。「減碳惜食、零浪費」不只是 Tasteme 的口號，更是品牌打從心底的堅持。

延續過去舉辦校園大使活動的熱情與經驗，這次我們將目光聚焦在經驗世代的朋友們身上。我們深信，他們的生活智慧與人生歷練，將是推動永續生活最寶貴的力量。Tasteme 期待透過更多有趣的課程和實際行動，讓永續的影響力像漣漪一樣，溫柔地擴散開來。

加入綠色行列：這份邀請，獻給關心未來的你

「2025 Tasteme永續社區大使」計畫不只是一系列活動，更是一場溫暖的邀請。我們誠摯地邀請每一位關心永續、熱愛生活的朋友，加入我們即將展開的「2025 Tasteme 永續社區大使」行列。從 4 月 12 日到 6 月 21 日，一系列精彩的課程和交流會將陸續展開，所有活動都開放給一般民眾報名參加，加入成為大使將獲得更多品牌優惠與活動名額保留權。

能獲得實用的永續知識，更能認識一群志同道合的新朋友，從珍惜每一口食物開始，推動減碳惜食的行動一起分享、一起學習、一起為我們共同的家園努力。

表一、2025 Tasteme永續社區大使活動一覽表。 圖/Tasteme惜食平台提供

期待您的加入，點亮更多綠色角落：