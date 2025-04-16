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台美關心穩健 外交部歡迎美亞太小組跨黨派參議員訪團

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華民國外交部。本報系資料照
中華民國外交部。本報系資料照

美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席瑞克茲（Pete Ricketts, R-NE）率跨黨派參議員訪問團於今年4月16日至19日訪問台灣，團員包括該小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons, D-DE）及參議員巴德（Ted Budd, R-NC）。外交部表達誠摯歡迎之意。

訪團在台期間將晉見賴清德總統，並接受副總統蕭美琴及外交部長林佳龍款宴，與我方就台美緊密夥伴關係、台海安全情勢及印太安全強化等議題交換意見。

外交部指出，此行是瑞克茲主席今年出任參議院外委會「亞太」小組主席後首次出訪，並立即將台灣納入訪問行程，展現對台灣安全及台美夥伴關係的高度重視。昆斯參議員也是台灣的重要友人，曾於新冠疫情升溫之際，搭乘軍機來台宣布捐贈我國疫苗的振奮消息，並於去年5月參加我國520就職後首個美國聯邦參議員訪團訪台，另並經常發動或連署友我議案；巴德參議員也經常公開發表友台言論，也是台灣的堅實友人。

外交部將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，穩健深化台美全球夥伴關係。

民主黨 美國 蕭美琴 賴清德

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