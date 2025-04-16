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個別醫院總額 吳明賢：財務壓力落在醫院恐釀醫療人球

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢表示，健保實施30周年，因為一個政策、口號就要改變民眾就醫習慣「很困難」，友院陸續傳出護理師不足而關病房，此時實施個別醫院總額，自己很擔心會產生「醫療人球」。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長吳明賢表示，健保實施30周年，因為一個政策、口號就要改變民眾就醫習慣「很困難」，友院陸續傳出護理師不足而關病房，此時實施個別醫院總額，自己很擔心會產生「醫療人球」。記者林琮恩／攝影

衛福部健保署推動個別醫院總額制，並要求醫學中心門診占率不得高於55%。台大醫院院長吳明賢日前在院內信中將其視為最大挑戰，他今天受訪時說，健保實施30周年，因為一個政策、口號就要改變民眾就醫習慣「很困難」，友院陸續傳出護理師不足而關病房，此時實施個別醫院總額，自己很擔心會產生「醫療人球」。

吳明賢表示，台大醫院許多病人都是出院再追蹤病人，初診病人並未突然暴增，健保署要求醫學中心門診不得超過55%，但不容諱言，門診成本比住院低，醫院「以門診盈餘補住院不足」是現況，政府硬要減少醫院門診，應該要給負責急重難罕的醫學中心補償措施，且「南病北送情況一直都有，已導致台北區點值最低，面對新制也首當其衝。」

「國外實施總額制度國家，均出現醫療人球，總額是計畫經濟，財務壓力落在醫院身上，各醫院各有作法，但必須回歸以病人為中心。」」吳明賢表示，醫院為避免超出醫療額度上限，國際上不乏月底、年底出現醫療人球情況，國內則因護理人員出走，許多醫院減少病床數量，恐讓醫療人球發生機率增加。

過去健保台北區實施攤扣制度，吳明賢說，以去年為例，台大醫院光是「攤扣折讓」就被健保刪除18億元，意即院方已經支出18億醫療成本，健保卻為保障帳面點值而扣除，透過攤扣折讓，保障台北區內醫院醫療點值不會太過低落，「友院院長說，這根本就是點值打假球。」

吳明賢表示，健保實施30多年來，民眾就醫習慣難因一次政策、口號而改變，且健保問題責任都落在醫院身上，而非病人，以香港為例，當地實施公醫制度，但病人抽血要部分負擔，影像學檢查除X光涵蓋在保險制度內，超音波、電腦斷層（CT）等都要收費，「健保改革責任嫁接醫療院所並不合理。」

健保署 台大醫院 吳明賢 護理師 財務 醫學中心

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