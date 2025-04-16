陳菊住院治療中 陳其邁：復原狀況穩定
監察院長陳菊因病住院，病情受外界關注，高醫13日表示，陳菊復健狀況穩定且持續進步。高雄市長陳其邁今天說，隨時有跟院方聯繫，復原狀況穩定，希望大家一起祝福。
針對近期是否探視陳菊，陳其邁今天上午出席「北極的最後一塊冰」IPCC學者國際論壇，會前接受媒體聯訪表示，目前隨時有跟高雄醫學大學附設中和紀念醫院聯絡，復原情況非常順利。
陳其邁說，陳菊健康狀況非常良好，現在逐漸康復及進行復健，這幾個月來包括復健狀況、病情評估，都往恢復健康邁進，希望大家一起祝福陳菊早日恢復健康。
陳菊去年底感冒至高醫就診，但健檢在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞，再度接受治療。
陳菊至今仍持續住院，並接受院方復健計畫。媒體報導前總統蔡英文及副總統蕭美琴等人前往探望陳菊，引發外界對陳菊病情的關注。
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