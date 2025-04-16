快訊

不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

陳菊住院治療中 陳其邁：復原狀況穩定

中央社／ 高雄16日電

監察院陳菊因病住院，病情受外界關注，高醫13日表示，陳菊復健狀況穩定且持續進步。高雄市長陳其邁今天說，隨時有跟院方聯繫，復原狀況穩定，希望大家一起祝福。

針對近期是否探視陳菊，陳其邁今天上午出席「北極的最後一塊冰」IPCC學者國際論壇，會前接受媒體聯訪表示，目前隨時有跟高雄醫學大學附設中和紀念醫院聯絡，復原情況非常順利。

陳其邁說，陳菊健康狀況非常良好，現在逐漸康復及進行復健，這幾個月來包括復健狀況、病情評估，都往恢復健康邁進，希望大家一起祝福陳菊早日恢復健康。

陳菊去年底感冒至高醫就診，但健檢在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞，再度接受治療。

陳菊至今仍持續住院，並接受院方復健計畫。媒體報導前總統蔡英文及副總統蕭美琴等人前往探望陳菊，引發外界對陳菊病情的關注。

復健 監察院 腫瘤 陳其邁 陳菊 高醫

延伸閱讀

影／陳菊腦中風住高醫療養 柯建銘低調探望未見今發文「心惆悵」

陳菊移出加護病房病況朝正向發展 住進自費病房1日上萬元

探陳菊不忘大罷免 柯建銘：小學五年級立志打倒國民黨

高雄強化科技產業園區消防 陳其邁指示加強裝備與圖資

相關新聞

陳菊移出加護病房病況朝正向發展 住進自費病房1日上萬元

監察院長陳菊去年底在高醫切除腎臟腫瘤，又治療腦血管阻塞，住院迄今已逾4個月，日前前總統蔡英文、副總統蕭美琴突南下探望，引發外界關注陳菊病情是否有變化，院方僅低調回應狀況如常。據了解，陳菊已移出加護病房，轉到自費的國際病房，1天費用上萬元。

罷綠團體遭聲押6人 賴苡任嘴巴貼上綠膠帶仍要連署

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，昨約談罷團領銜人、召集人及多名國民黨工、志工逾20人，經檢察官漏夜複訊，依涉犯偽造文書及個人資料保護法等罪，將立委蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱、國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子、志工應大華，以及三重區黨部執行長羅大宇6人均遭檢方聲押禁見。

地球解方啟動，連結夥伴展開全年365天加速永續實踐！

由 5% Design Action 社會設計平台發起的「地球解方 Earth Solutions」將於2025年4月22日（二）世界地球日正式啟動全年永續行動與解方媒合計畫。今年，地球解方以「ACT

照片看歷史／1961年飛靶射擊銅牌獎檢定 7人合格得獎

1961年4月16日，為慶祝全國射擊委員會在台北市新建的水源路靶場完工啟用，除了從該年的4月份起公開徵求會員外，委員會還舉辦了第一次的飛靶射擊銅牌獎檢定比賽，4月16日全天在靶場舉行，共7人合格得獎，除來自美國的克騰之外，其餘6人都是我國的神槍手。依得分排序，第一名為林仲修、第二名王慶瑞，陳天賜及王金生、陳尾並列第三、第四名白進添。其中夫王金生及陳尾更是夫妻檔。

《混沌少年時》敲警鐘 台灣網路極端化正養成厭女世代

Netflix影集《混沌少年時》（Adolescence）播出後引起全球討論，一起青少年犯罪背後，牽扯出校園霸凌、網路極端化、父權下催生出的有毒男子氣概以及厭女文化等社會議題。英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）3月底曾公開呼籲，該部影集應該在校園及國會上播放，讓青少年理解厭女文化所帶來的影響、網路的危險性，還有到底如何建立健康的關係。 該劇的場景設定雖然是設定在英國，但其揭示的問題在台灣同樣存在共鳴，且在某些層面，台灣社會的表達方式，更為隱晦與難以察覺，甚至在網路發展的盛行下，這類的社會價值觀更走向地下化，平時人與人互動之下根本難以察覺，只有在走進網路世界，才能發現台灣的父權價值觀的攻擊變得更為顯著，不僅其價值觀橫行且難以溝通...

美國前副國務卿阿米塔吉逝世 與台友好傳奇硬漢

前美國副國務卿阿米塔吉 (Richard Lee Artimage) 4月13日在美國維吉尼亞州去世，享壽79歲。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，阿米塔吉是台灣的忠實友人。但他更是一個忠於盟友，大膽果決，敢於承擔風險責任的傳奇硬漢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。