快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

陳菊移出加護病房病況朝正向發展 住進自費病房1日上萬元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
監察院長陳菊。 圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊。 圖／聯合報系資料照片

監察院長陳菊去年底在高醫切除腎臟腫瘤，又治療腦血管阻塞，住院迄今已逾4個月，日前前總統蔡英文、副總統蕭美琴突南下探望，引發外界關注陳菊病情是否有變化，院方僅低調回應狀況如常。據了解，陳菊已移出加護病房，轉到自費的國際病房，1天費用上萬元。

陳菊去年底感冒到高醫就診，順便安排例行性健康檢查，發現右側腎臟有一顆3.5公分腫瘤，雖然陳菊沒有不適症狀，但高醫醫療團隊評估後，建議早期介入治療，去年12月21日接受達文西機械手臂切除腫瘤，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原先預計術後3至5天出院。

未料出院前一天早上，陳菊突感右下肢無力，高醫迅速組成跨科別專業團隊，1小時內完成檢查確認為左側腦血管阻塞，又立即接受治療清除栓塞，在黃金時間內妥善處置，陳菊健康狀況穩定，恢復意識後，正積極接受復健當中。

對於陳菊病情，院方列為機密保密到家，日前蔡英文、蕭美琴突到高醫探病，引發大家關注陳菊病情是否出現變化，院方雖回應狀況如常，其他並未授權說明。但據了解，陳菊病況朝正向發展，今年3月中左右已從加護病房移出，目前住進國際病房。

高醫國際病房位於高樓層，屬於健保房以外的自費病房，1天費用1萬元左右，空間寬敞，蔡、蕭兩位大人物同時探望，也能容納維安人員隨侍在側。至於陳菊何時能重返監察院崗位，醫界人士透露須視復健情況而定。

高醫。 圖／聯合報系資料照片
高醫。 圖／聯合報系資料照片

蔡英文 陳菊 高醫

延伸閱讀

探陳菊不忘大罷免 柯建銘：小學五年級立志打倒國民黨

陳菊住院治療中 賴總統已低調探視

蔡英文、蕭美琴南下探望 高醫今說明：陳菊整體復健狀況穩定

蔡英文、蕭美琴今赴高醫急探陳菊引外界遐想 院方給答案了

相關新聞

陳菊移出加護病房病況朝正向發展 住進自費病房1日上萬元

監察院長陳菊去年底在高醫切除腎臟腫瘤，又治療腦血管阻塞，住院迄今已逾4個月，日前前總統蔡英文、副總統蕭美琴突南下探望，引發外界關注陳菊病情是否有變化，院方僅低調回應狀況如常。據了解，陳菊已移出加護病房，轉到自費的國際病房，1天費用上萬元。

地球解方啟動，連結夥伴展開全年365天加速永續實踐！

由 5% Design Action 社會設計平台發起的「地球解方 Earth Solutions」將於2025年4月22日（二）世界地球日正式啟動全年永續行動與解方媒合計畫。今年，地球解方以「ACT

照片看歷史／1961年飛靶射擊銅牌獎檢定 7人合格得獎

1961年4月16日，為慶祝全國射擊委員會在台北市新建的水源路靶場完工啟用，除了從該年的4月份起公開徵求會員外，委員會還舉辦了第一次的飛靶射擊銅牌獎檢定比賽，4月16日全天在靶場舉行，共7人合格得獎，除來自美國的克騰之外，其餘6人都是我國的神槍手。依得分排序，第一名為林仲修、第二名王慶瑞，陳天賜及王金生、陳尾並列第三、第四名白進添。其中夫王金生及陳尾更是夫妻檔。

《混沌少年時》敲警鐘 台灣網路極端化正養成厭女世代

Netflix影集《混沌少年時》（Adolescence）播出後引起全球討論，一起青少年犯罪背後，牽扯出校園霸凌、網路極端化、父權下催生出的有毒男子氣概以及厭女文化等社會議題。英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）3月底曾公開呼籲，該部影集應該在校園及國會上播放，讓青少年理解厭女文化所帶來的影響、網路的危險性，還有到底如何建立健康的關係。 該劇的場景設定雖然是設定在英國，但其揭示的問題在台灣同樣存在共鳴，且在某些層面，台灣社會的表達方式，更為隱晦與難以察覺，甚至在網路發展的盛行下，這類的社會價值觀更走向地下化，平時人與人互動之下根本難以察覺，只有在走進網路世界，才能發現台灣的父權價值觀的攻擊變得更為顯著，不僅其價值觀橫行且難以溝通...

美國前副國務卿阿米塔吉逝世 與台友好傳奇硬漢

前美國副國務卿阿米塔吉 (Richard Lee Artimage) 4月13日在美國維吉尼亞州去世，享壽79歲。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，阿米塔吉是台灣的忠實友人。但他更是一個忠於盟友，大膽果決，敢於承擔風險責任的傳奇硬漢。

近期醫院、學校和上市櫃公司遭駭勒索 賴清德：中駭客所為

賴清德總統今（15日）在台灣資安大會表示，政府網際服務每天受侵擾達240萬次，是前年的兩倍，過去幾個月來，台灣醫院、學校和上市櫃公司接連遭到勒索軟體攻擊，已確認是中國駭客所為，在在顯示台灣遭網路駭客侵擾的狀況越來越嚴峻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。