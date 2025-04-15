日台協會最新民調 7成台灣民眾認為日台關係變更好

日本台灣交流協會今天發布「2024年度台灣民眾對日本觀感研究」民調報告，台灣民眾最喜歡、最應親近以及最想去旅行的國家都由日本拔得頭籌，而就日台關係，有7成受訪者認為比之前變更好。

日本台灣交流協會針對20到80歲台灣民眾進行民調發現，有76%受訪者將日本視為最喜歡的國家或地區（台灣除外），較2021年度提高16個百分點，創新高。70%受訪者認為最應親近的國家為日本（2021年度為46%），第二名的美國（13%）下降11個百分點；中國略微下降，以11%維持第三名。

至於對台灣最具影響力的國家或地區，前三名則維持美國（48%）、日本（30%）、中國（19%）；與2021年調查結果相比，美國下降了10個百分點，日本與中國排名對調。

此外，有81%受訪者對日本感到「非常親近／親近」，相較於2021年調查結果，比率上升了16個百分點，且年齡較低的受訪者對日本的親近度越高。關於旅遊，有68%受訪者國外旅行最想去的國家或地區選擇日本，再度高居第一，大幅領先歐洲（11%）、中國（5%）、澳洲和紐西蘭（4%）。

關於日台關係，77%受訪者認為目前日台關係良好，較2021年度調查上升7個百分點，為歷年最高；70%受訪者認為現在的日台關係比之前變更好，增加5個百分點，而認為日台關係比之前變更差的受訪者僅占2%。

對日本的信賴度，71%受訪者認為日本可信賴，較2021年調查上升11個百分點，為歷年最高，不信賴度也從8%下降至4%，而認為日本可信賴的主因則是「自由、民主、人權、法治等共同的價值」（66%）；且73%受訪者認為日台關係將正向發展，領域則選擇「經濟、貿易」（65%）與「觀光旅遊」（59%）比率最高。

而受訪者對日本與台灣間，最憂心的事件中，前4名依序為「日本與中國的關係」（24%）、「兩岸局勢」（21%）、「源於福島第一核電廠事故的問題」（14%）、「國際大局勢」（11%）；其中，回答「日本與中國的關係」受訪者提到的具體事件為「若日本親近中國，可能減少日台友好、傷害台灣利益」（24%），比率最高，其次則是「日本因中國施壓、日本利益，所以不支持台灣」（15%）。

此調查由日本台灣交流協會委託皮爾森數據公司進行，期間為2024年12月27日至2025年1月5日，研究地區包含台灣北、中、南及東部，不含離島地區，性別、地區與年齡依人口比例隨機抽樣，再依性別、年齡、地區作多變數反覆加權，樣本數共計1520份，信賴水準95%水準下，抽樣誤差為正負2.51個百分點內。