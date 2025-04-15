快訊

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

超過80病人幾乎領嘸診察費？醫嘆「看門診像做功德」…台大醫院回應了

桃園化工廠氣體外洩竄濃煙 廠內員工急疏散…消防持續灑水

緬甸地震 駐處持續協調援助已提供500份救助包

中央社／ 台北15日電

緬甸3月28日發生震矩規模7.7強震，外交部發言人蕭光偉今天表示，駐緬甸代表處持續協調提供援助，並在2日偕同緬甸台商總會到達瓦城災區探視，並提供500份緊急救助包。

緬甸3月28日發生震矩規模7.7地震，已造成至少3500人罹難，搜救生還者的行動在4月7日正逐漸告一段落，由愈來愈多的救濟災民及災後復原行動取而代之。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，台灣在緬甸震災預計投入的協助為何。

外交部發言人蕭光偉表示，目前駐緬甸代表處的聯絡窗口，持續負責協調台灣相關單位與團體，提供緬甸援助。

蕭光偉說明，由於緬甸空中及陸路交通受損嚴重，尚未完全恢復，駐緬甸代表處在4月2日部分道路搶通後，第一時間偕同緬甸台商總會，輾轉30個小時車程，從仰光出發前往受災嚴重的瓦城地區探視當地僑校及受災師生，並提供500份緊急救助包（包括米、油、麵條、餅乾、泡麵、罐頭食品、口罩）。

蕭光偉說，外交部持續與民間團體協助緬甸進行災後重建，駐處人員過去幾週與緬甸商會與僑團幹部，還有法鼓山慈善基金會、慈濟基金會、愛緬基金會等民間團體前往發放物資及慰問受災的民眾。駐緬甸代表處聯絡窗口也將提供有意捐款的熱心民眾「緬甸紅十字會」受領專款。

蕭光偉提及，僑委會委員長徐佳青日前宣布，將偕同世界台灣商會聯合總會申請聯合勸募專戶，並開放捐款。駐緬甸代表處將持續偕同民間力量，合作協助緬甸災民。

媒體另詢問，柬埔寨將涉詐騙案台籍嫌犯遣送中國，且未提供台灣人名單及具體遣送人數，外交部後續處理進度為何。

對此，蕭光偉表示，涉詐騙案的台灣人遭柬方送往中國後，外交部也立即轉知法務部及大陸委員會續處，希望透過相關機制，將台灣人送返台灣。有關確切涉案台灣人人數等資訊，駐處持續與柬方交涉中，政府也將透過兩岸機制瞭解。

地震 外交部 災後 緬甸

延伸閱讀

緬甸地震1日僑失聯 日本政府證實罹難

中和華新街取消潑水節 改為緬甸震災祈福募捐

緬甸強震 歸僑協會：13日新年浴佛改為平安祈福

郭鎧紋：3月下旬全世界一口氣出現10個規模6以上地震

相關新聞

美國前副國務卿阿米塔吉逝世 與台友好傳奇硬漢

美國前副國務卿阿米塔吉奇4月13日在美國維吉尼亞州去世，享壽79歲。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，阿米塔吉是台灣的忠實友人。但他更是一個忠於盟友，大膽果決，敢於承擔風險責任的傳奇硬漢。

近期醫院、學校和上市櫃公司遭駭勒索 賴清德：中駭客所為

賴清德總統今（15日）在台灣資安大會表示，政府網際服務每天受侵擾達240萬次，是前年的兩倍，過去幾個月來，台灣醫院、學校和上市櫃公司接連遭到勒索軟體攻擊，已確認是中國駭客所為，在在顯示台灣遭網路駭客侵擾的狀況越來越嚴峻。

阿米塔吉逝世 賴總統與外交部齊聲悼念稱台灣重要友人

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Lee Armitage）逝世，賴清德總統在社群平台X發文緬懷阿米塔吉對台灣的貢獻...

檢調今搜索藍板橋黨部 約談罷蘇巧慧、吳琪銘領銜人

繼台北地檢署偵辦罷雙吳四騎士涉偽造文書案，昨發動搜索約談後，新北檢調也接獲檢舉，指發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人疑涉幽靈連署，新北檢調今天上午約談2名領銜人譚鎮耀、李清祥，目前國民黨新北市板橋區黨部也遭搜索中，最新消息則是另一名民進黨立委張宏陸的罷免團隊發起人吳禹辰及數名證人也遭約談。

資安風險大 賴清德總統：政府網路每天被攻擊240萬次

賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。

照片看歷史／中醫詹吉辰曾是密醫 1962年當選敬軍模範

1962年4月15日，警備總部晚上在新生南路三軍托兒所中正堂舉行軍民同樂晚會，會中時任警備總部政治部主任王超凡代表總司令黃杰頒發陸海空軍獎狀給熱心敬軍的中醫師詹吉辰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。