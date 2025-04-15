美國前副國務卿阿米塔吉逝世 與台友好傳奇硬漢

美國前副國務卿阿米塔吉奇4月13日在美國維吉尼亞州去世，享壽79歲。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，阿米塔吉是台灣的忠實友人。但他更是一個忠於盟友，大膽果決，敢於承擔風險責任的傳奇硬漢。

梅復興今在臉書發文表示，1967年海軍官校畢業後，阿米塔奇開始在越南戰場服役，志願從事極度危險的河川作戰任務，並以軍事顧問身份與南越海軍及突擊隊並肩戰鬥，前後長達3年之久。阿米塔奇的越語流利，並與南越軍人一起生活吃住，頗得南越軍方信賴。

梅復興說，後來因認為尼克森政府與北越簽定的巴黎和約出賣了南越，美軍不再直接參與地面作戰，阿米塔奇離開了海軍，改而擔任美國駐西貢大使館武官處顧問。

梅復興說指出，1975年越南淪陷，年僅29歲的阿米塔奇奉命設法撤出南越海軍的艦艇，以免武器裝備落入越共之手。透過協調，他與南越海軍官員約定，將適航的艦艇駛到指定的海上位置，以便疏散至第三國。但美軍與他們會和時赫然發現，除了撤出的南越海軍艦艇外，還有數十艘各型大小商輪及漁船，滿載著約三萬名越南難民。

梅復興說，當時美國政府以及原先規劃疏散南越艦艇的目的地菲律賓都對於接納大量的越南難民相當排斥。阿米塔奇以一介小官 ，且他當時身份還不是官員，只是文人顧問，竟擅做主張，決定將這整個龐大的船團都帶回了蘇比克灣基地，救下幾萬條人命。當然，他事後備受壓力。

梅復興指出，阿米塔吉多年後在接受美國公視PBS訪問，阿米塔奇回顧此事時說：「我想，事後祈求 (上級) 寬恕遠會比事先徵取許可要容易的多。」

梅復興表示，阿米塔吉不僅是位偉大的政治家，也是台灣忠實的友人。但他更是一個忠於盟友，大膽果決，敢於承擔風險責任的傳奇硬漢。