駐斯代表處赴羅馬尼亞辦理行動領務 深化僑民服務

駐斯洛伐克代表李南陽日前赴羅馬尼亞首都布加勒斯特與東北部城市雅西，舉辦2場行動領務座談會，協助當地僑胞及留學生辦理護照，並提供僑務及教育諮詢服務。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，本次行動領務活動為因應當地僑胞與留學生需求，由駐斯洛伐克代表處規劃辦理，以提供更即時、便捷且貼近僑民及留學生的領務協助。

在布加勒斯特（Bucharest）的行動領務座談會，李南陽與出席僑胞交流，負責領務人員則簡介各項領事服務，包含國人護照申辦換發、急難救助協助，以及羅馬尼亞人士赴台簽證申請程序等，並開放現場提問與個別諮詢，協助解答疑問。

在雅西（Iași）行動領務活動，代表處除在現場受理申辦護照，也提供教育諮詢服務。

李南陽特別邀請雅西醫藥大學（University ofMedicine and Pharmacy "Grigore T. Popa"）副校長傅雅（Liliana Foia）及羅馬尼亞國會議員穆拉魯（Alexandru Muraru）共同會晤在該校就讀的台灣學生，了解其當地的求學情況，獲出席學生積極回應。

駐斯洛伐克代表處將持續秉持服務僑胞及留學生、促進交流的宗旨，視需要安排更多行動領務服務，並歡迎僑民隨時與代表處聯繫，反映意見與需求。