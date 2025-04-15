阿米塔吉逝世 外交部悼念稱台灣重要友人

美國前國務卿阿米塔吉（Richard Lee Armitage）逝世，我外交部表示惋惜與哀悼，稱阿米塔吉一項堅定支持維護台海和平及台灣民主，是台灣的重要友人，對台美關係及印太安全的貢獻卓著。

外交部指出，阿米塔吉曾多次訪台傳達對台灣的堅定支持，包括2021年參加美方代表團訪台祝賀蔡英文總統勝選連任；2024年與前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）共同率領美方特使團出席我國第16任總統總統就職典禮，代表美方跨黨派對賴清德總統及民主台灣人民的祝賀，並強調台灣對全世界是重要的民主聲音，以及美國對維持台海和平穩定的堅定承諾。

外交部表示，阿米塔吉生前持續關切中國對台軍事威脅與脅迫行徑，曾於中國對台軍演時強調「中國越欺負台灣，國際社會就越為台灣發聲。」

外交部表示，已指示駐美代表處向其家屬表達我國政府及人民的弔念與誠摯慰問。