近期醫院、學校和上市櫃公司遭駭勒索 賴清德：中駭客所為

賴清德總統今（15日）在台灣資安大會表示，政府網際服務每天受侵擾達240萬次，是前年的兩倍，過去幾個月來，台灣醫院、學校和上市櫃公司接連遭到勒索軟體攻擊，已確認是中國駭客所為，在在顯示台灣遭網路駭客侵擾的狀況越來越嚴峻。

賴總統表示，台灣身處第一島鏈關鍵防線，不僅要面對中國軍事和武力威脅，在網路領域，更是站在資安風險最前線。

賴總統指出，他就任總統後成立全社會防衛韌性委員會，邀請民間組織和專家共同參與，希望持續強化關鍵基礎設施、電信運輸及金融網路安全，讓台灣成為資安堅韌之島。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）也提到台灣面臨的網路風險挑戰，他說，2023年上半年，亞太地區面對來自網路的惡意攻擊達4120億次，其中55%針對台灣，共2248億次，換算下來，台灣每秒鐘遭遇1.5萬次攻擊。

谷立言表示，資安已經不再是IT議題，還攸關國家安全與經濟安全，沒有任何政府或經濟體能獨立應對這些挑戰。

谷立言表示，這也是美台夥伴關係在資安領域如此重要的原因，AIT的優先任務在於支持台灣安全、韌性和連結性，資安則是這些努力的基礎。

谷立言表示，台美共同努力，促進安全、具韌性且連貫的數位環境，以進一步支持重塑關鍵供應鏈、整合國防產業，並強化美台合作以推動先進技術。