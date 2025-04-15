快訊

窮到差點只能國中畢…貧苦妹昔餓到暈倒 進台積電後人生逆轉

Switch 2預購超夯！台灣供貨量曝光 買這一款有望「首波開賣拿到貨」

戰俘中國兵現身！誤信抖音從軍發財夢 騙去俄羅斯打仗

聽新聞
0:00 / 0:00

資安風險大 賴清德總統：政府網路每天被攻擊240萬次

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，他表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。記者曾吉松／攝影
賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，他表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。記者曾吉松／攝影

賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。

賴清德指出台灣身處島鏈關鍵防線，不僅面對中國大陸軍事威脅，在網路世界裡，台灣也站在全球資安風險的最前線。政府的網際網路服務，每天平均遭遇攻擊240萬次，是去年的兩倍，過去幾個月來台灣接連遭到駭客Crazy Hunter對醫院、學校、上市櫃公司攻擊，檢警單位已經偵破是中國大陸駭客所為，顯示出台灣遭到網路駭客侵擾的情形越來越嚴峻。

台灣資安大會規模今年再度創新高，已是亞洲具指標性的資安交流平台，今年有超過300場的專業演說，匯聚400家以上的全球資安品牌，預估參與的專業人數更超過2萬人。

賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，他表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。記者曾吉松／攝影
賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，他表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（中）上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，合影時和美國在台協會處長谷立言（右）致意。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（中）上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，合影時和美國在台協會處長谷立言（右）致意。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（前中）上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，他表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（前中）上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，他表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（右二）上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，他表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（右二）上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，他表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。記者曾吉松／攝影

資安 駭客

延伸閱讀

日星稱關稅是國難…台灣仍「美國萬歲」？郭正亮批綠營：被霸凌還喊爽

稱罷雙吳6人是英雄 羅智強：230萬保金我出！

曾率團參加賴清德就職 美前副國務卿阿米塔吉79歲逝世

民調／賴清德支持度45.9% 創上任以來次低紀錄

相關新聞

近期醫院、學校和上市櫃公司遭駭勒索 賴清德：中駭客所為

賴清德總統今（15日）在台灣資安大會表示，政府網際服務每天受侵擾達240萬次，是前年的兩倍，過去幾個月來，台灣醫院、學校和上市櫃公司接連遭到勒索軟體攻擊，已確認是中國駭客所為，在在顯示台灣遭網路駭客侵擾的狀況越來越嚴峻。

阿米塔吉逝世 外交部悼念稱台灣重要友人

美國前國務卿阿米塔吉（Richard Lee Armitage）逝世，我外交部表示惋惜與哀悼，稱阿米塔吉一項堅定支持維護台海和平及台灣民主，是台灣的重要友人，對台美關係及印太安全的貢獻卓著。

檢調今搜索藍板橋黨部 約談罷蘇巧慧、吳琪銘領銜人

繼台北地檢署偵辦罷雙吳四騎士涉偽造文書案，昨發動搜索約談後，新北檢調也接獲檢舉，指發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人疑涉幽靈連署，新北檢調今天上午約談2名領銜人譚鎮耀、李清祥，目前國民黨新北市板橋區黨部也遭搜索中，最新消息則是另一名民進黨立委張宏陸的罷免團隊發起人吳禹辰及數名證人也遭約談。

資安風險大 賴清德總統：政府網路每天被攻擊240萬次

賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。

照片看歷史／中醫詹吉辰曾是密醫 1962年當選敬軍模範

1962年4月15日，警備總部晚上在新生南路三軍托兒所中正堂舉行軍民同樂晚會，會中時任警備總部政治部主任王超凡代表總司令黃杰頒發陸海空軍獎狀給熱心敬軍的中醫師詹吉辰。

回響／山難及時救援 苗栗推第三方留守

聯合報日前報導「黑鷹變小黃」山難搜救資源遭濫用，引起各界討論。苗栗縣消防局表示，台灣2019年開放山林後，山難救援案件有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。