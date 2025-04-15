資安風險大 賴清德總統：政府網路每天被攻擊240萬次

賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。

賴清德指出台灣身處島鏈關鍵防線，不僅面對中國大陸軍事威脅，在網路世界裡，台灣也站在全球資安風險的最前線。政府的網際網路服務，每天平均遭遇攻擊240萬次，是去年的兩倍，過去幾個月來台灣接連遭到駭客Crazy Hunter對醫院、學校、上市櫃公司攻擊，檢警單位已經偵破是中國大陸駭客所為，顯示出台灣遭到網路駭客侵擾的情形越來越嚴峻。