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資安風險大 賴清德總統：政府網路每天被攻擊240萬次
賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。
賴清德指出台灣身處島鏈關鍵防線，不僅面對中國大陸軍事威脅，在網路世界裡，台灣也站在全球資安風險的最前線。政府的網際網路服務，每天平均遭遇攻擊240萬次，是去年的兩倍，過去幾個月來台灣接連遭到駭客Crazy Hunter對醫院、學校、上市櫃公司攻擊，檢警單位已經偵破是中國大陸駭客所為，顯示出台灣遭到網路駭客侵擾的情形越來越嚴峻。
台灣資安大會規模今年再度創新高，已是亞洲具指標性的資安交流平台，今年有超過300場的專業演說，匯聚400家以上的全球資安品牌，預估參與的專業人數更超過2萬人。
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