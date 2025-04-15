快訊

窮到差點只能國中畢…貧苦妹昔餓到暈倒 進台積電後人生逆轉

Switch 2預購超夯！台灣供貨量曝光 買這一款有望「首波開賣拿到貨」

戰俘中國兵現身！誤信抖音從軍發財夢 騙去俄羅斯打仗

強化援外 國合會秘書長黃玉霖拋增加基金、發行公債

中央社／ 台北15日電

國合會秘書長黃玉霖推動國合會改革，他接受中央社專訪時提出，計畫將海外技術團升級為辦公室，另希望提高國合會基金，並借鑑美日做法發行公債，以因應中國的「全球南方」策略，建立起國合會在國際間的招牌，進一步守住友邦。

國合會的足跡遍布歐亞、中南美、加勒比海區域，目前有151名專業人員派駐在海外技術團。

黃玉霖上任半年來，致力推動組織以及財政改革。他昨天接受中央社專訪指出，計畫將「技術團」升級為「辦公室」，藉此提升國合會的國際能見度。技術團在世界各地進行教育訓練，進行localengagement（當地參與），這已成為台灣「政府開發協助」（ODA）的模式，若行有餘力，應讓此優勢也回到台灣進行local engagement。

日本國際協力機構（JICA）在日本成立14個教育訓練中心，除國際教育訓練，也開課讓國中小學生、高中生學習什麼是ODA。黃玉霖說，國合會可成立4個教育訓練中心，東部聚焦與太平洋島國的接軌、北部進行AI醫療的對接、南部專注在農業合作，而中部則是災變應對、社會韌性等複合性議題。

他強調，孩子來上課，家長也會了解台灣在國際上的貢獻，也希望未來有更多人投入ODA工作，且採英語授課，可授予英語認證以助升學。

上任後推動財政改革，黃玉霖說，就算不與美國的國際開發總署（USAID）或日本JICA相比，南韓花在ODA的經費超過台灣外交部預算的一倍，經費問題讓國合會心有餘而力不足。

外交部114年度援外預算編列143億228萬6000元，約占國民所得毛額（GNI）0.05%。黃玉霖說明，Covid-19期間台灣的國際地位大幅提升同時，各國也希望台灣ODA投入要增加，但台灣的ODA占比是其他主要民主國的約1/10，無法有效回應國際局勢轉變。

他強調，過去中國透過「一帶一路」造成台灣外交難題，中國如今轉變策略提出「全球南方」，在各國既有發展軌跡下展開合作，操作更細膩。

黃玉霖認為，未來國合會在南方國家的ODA工作會有更大挑戰，現在的環境比當初面臨一帶一路更惡化，「全球南方」不要求改革、民主化，恐怕這比西方國家的論述更容易被南方國家接受。

談及國合會因應策略，黃玉霖說，台灣要把功課做好、與時並進地強化ODA機制，做好技術團的localengagement，建立起國合會在國際間的招牌，進一步守住友邦。

黃玉霖指出，國合會成立時僅有約125億元基金到位，維持了29年，希望基金可以達到當初成立時設計的300億元，並設法降低舉債成本；國合會29年來平均投報率維持3%已很不容易，但美元貸款年利率都超過5%，無法永續經營。

提到發行公債的想法，黃玉霖說，美國是由政府發行公債，再將資金轉交USAID，日本也有發行JICA債券，利息都很低，而這些國家的ODA功能都很強大，美國更成立美國國際開發金融公司（DFC）提供ODA所需資金。

教育訓練 日本 美國 黃玉霖

延伸閱讀

高市發債40億元受阻

小摩：美債可能已觸底

川普「後母面」又來！政策翻書式變臉 00725B年化配息率逾7％穩撐劇震

投資人拋售換現金 美債「避險天堂」地位失靈

相關新聞

近期醫院、學校和上市櫃公司遭駭勒索 賴清德：中駭客所為

賴清德總統今（15日）在台灣資安大會表示，政府網際服務每天受侵擾達240萬次，是前年的兩倍，過去幾個月來，台灣醫院、學校和上市櫃公司接連遭到勒索軟體攻擊，已確認是中國駭客所為，在在顯示台灣遭網路駭客侵擾的狀況越來越嚴峻。

阿米塔吉逝世 外交部悼念稱台灣重要友人

美國前國務卿阿米塔吉（Richard Lee Armitage）逝世，我外交部表示惋惜與哀悼，稱阿米塔吉一項堅定支持維護台海和平及台灣民主，是台灣的重要友人，對台美關係及印太安全的貢獻卓著。

檢調今搜索藍板橋黨部 約談罷蘇巧慧、吳琪銘領銜人

繼台北地檢署偵辦罷雙吳四騎士涉偽造文書案，昨發動搜索約談後，新北檢調也接獲檢舉，指發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人疑涉幽靈連署，新北檢調今天上午約談2名領銜人譚鎮耀、李清祥，目前國民黨新北市板橋區黨部也遭搜索中，最新消息則是另一名民進黨立委張宏陸的罷免團隊發起人吳禹辰及數名證人也遭約談。

資安風險大 賴清德總統：政府網路每天被攻擊240萬次

賴清德總統上午出席CYBERSEC 2025台灣資安大會，表示當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。

照片看歷史／中醫詹吉辰曾是密醫 1962年當選敬軍模範

1962年4月15日，警備總部晚上在新生南路三軍托兒所中正堂舉行軍民同樂晚會，會中時任警備總部政治部主任王超凡代表總司令黃杰頒發陸海空軍獎狀給熱心敬軍的中醫師詹吉辰。

回響／山難及時救援 苗栗推第三方留守

聯合報日前報導「黑鷹變小黃」山難搜救資源遭濫用，引起各界討論。苗栗縣消防局表示，台灣2019年開放山林後，山難救援案件有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。