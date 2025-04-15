國合會將前進中東歐 秘書長黃玉霖盼合作協助第三國

國合會業務範圍將拓展至中東歐，秘書長黃玉霖接受中央社專訪表示，在歐洲會以科技合作為主，不僅是與友好國家展開雙邊合作，也會與這些國家合作協助第三國，做到與歐洲國家「1+1等於N」的效益。

黃玉霖去年10月接下國合會秘書長重任前，曾任台灣民主基金會執行長、交通部政務次長、海基會主任秘書、台中市府建設局長以及中華電信董事、台灣港務公司代理董事長，此外，也一直任教於交通大學土木工程學系，可說是產官學「三棲」。

黃玉霖昨天接受中央社專訪時指出，早在於加州大學柏克萊分校就讀研究所時，就對「政府開發協助」（ODA）有所接觸，但相對於他國有龐大資金可撒幣，台灣ODA的強項是local engagement（當地參與），在預算有限的情況下，投入技術團人力在當地耕耘，這已獲得美國、日本認同，並主動與台灣合作。

他說，台灣將科技、醫療、綠能轉型、婦女賦權、中小企業賦權導入合作國家，這些都是國際ODA的重要領域，而台灣ODA之所以有名，是因為婦女賦權做得好，美國總統川普（Donald Trump）的長女伊凡卡（Ivanka Trump）也就此於美國國際開發金融公司成立專屬基金，國合會也受到邀請。

國合會在斐濟、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯等多國都有數位化相關計畫案。黃玉霖說，近期在友邦推動的醫療數位化相關計畫案，美國、日本、歐洲等國都表達參與意願，包括掛號系統以及病歷數位化，未來還要將醫療AI應用導入友邦，協助慢性病的早期判讀。

他強調，國合會已成立29年，向來「以人為本」，技術團要做育成、與當地人共同合作，計畫案都不是一年有成果，醫療數位化動輒3年、6年才會有顯著成績，「這是台灣阿信的做法」。

此外，國合會業務範圍過去是與開發中國家的雙邊合作，如今，國合會正與歐洲國家談合作計畫案，並從國與國的雙邊合作，走向多邊合作的模式。

黃玉霖說明，中東歐、南歐國家在Covid-19疫情後非常認同台灣，國合會在歐洲會以科技合作為主，且不一定是與歐洲友好國家進行雙邊合作，而是與這些國家合作協助第三國，做到與歐洲國家「1+1等於N」的效益。

他指出，國合會與歐洲復興開發銀行、亞洲開發銀行、中美洲開發銀行都是長期多邊合作，提供便宜資金協助當地婦女、青年、中小企業，而台灣在過程中也會學到此多邊機制的運作方式。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3月宣布重整援外計畫，美國國際開發總署（USAID）部分職責將併入國務院，其餘與川普政府優先事項不符的職責將終止。

談及這對國合會與USAID的合作案影響，黃玉霖說，雙方已建立夥伴關係、有平行合作，並非國合會追著USAID跑，而美方政策改變後，確實有些計畫喊停，國合會希望可以多出一點力量，這是台灣要給國際的訊息，「國合會準備好了」。

他說，研究ODA的30年來，除了美國之外，所有國家都是做對自己國家有利的事，如今美國政策改變，也不需覺得奇怪。未來「以美國為優先」的ODA布局和做法，相信都有合作空間。