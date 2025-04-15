賴總統：政府網路每天被攻擊240萬次 為資安風險最前線

賴總統15日參與CYBERSEC 2025臺灣資安大會。他表示，當數位威脅持續提升，不論個人或組織都無法單獨面對，今年大會也特別強調團隊力量，要打造「TEAM Cybersecurity」。他指出，台灣身處島鏈關鍵防線，不僅面對中國大陸軍事威脅，在網路世界裡，台灣也站在全球資安風險的最前線。例如政府的網際網路服務，每天平均遭遇攻擊240萬次，是去年的兩倍。過去幾個月來台灣接連遭到駭客Crazy Hunter對醫院、學校、上市櫃公司攻擊的時間，檢警單位已經偵破是中國大陸駭客所為，顯示出台灣遭到網路駭客侵擾的情形越來越嚴峻。

臺灣資安大會規模今年再度創新高，已是亞洲具指標性的資安交流平臺，今年有超過300場的專業演說，匯聚400家以上的全球資安品牌，預估參與的專業人數更超過2萬人。

賴總統表示，為了落實「治安即國安」的精神，他在行政院院長任內推動資安產業發展行動計畫，政府也陸續通過資訊安全管理法、成立數位發展部以及國家資通安全研究院，蔡總統第二任任期內也推動資安即國安的國家戰略政策，並將資安卓越計劃納入六大核心戰略產業之一，大力支持資安產業的發展。

賴總統說，他去年上任後，在總統府成立了全社會防衛韌性委員會，邀請民間組織和專家共同參與，持續強化關鍵基礎設施，例如電信運輸以及金融網路安全。上個月總統府也發布17項國安因應策略，在資安部分也要求主管機關採取積極有效作為來防止惡意攻擊者透過網路應用程式、AI等工具危害台灣資安環境。並在上周公布國家資通安全戰略，兩大策略包含建立國家資安戰情協同應變中心，以及強化國家資通安全會報及資訊資安預算正規化，應變中心任務如製作國家資安風險地圖，確實掌握國家層級資安風險。

賴總統提到，2025到2028年，有三大目標，包括強化全社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系以及構築新興科技防禦技術提升國家的數位韌性。為了完善資安法制環境，數發部也正在修訂資通安全管理法，希望藉由制度面及法制面雙管齊下，確保百工百業信賴的共同基礎，讓資安防護越來越好，面對無所不在的資安挑戰，需要不斷強化定位能力和管理機制，政府會持續推動自主研發資安產品和服務、鼓勵投資資安新創，協助各行各業提升資安防護韌性。