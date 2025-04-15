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回響／山難及時救援 苗栗推第三方留守

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
空勤總隊派黑鷹直升機救援山難事故成本高，圖為高姓女山友（中）日前獨攀南三段時，因右腳趾腫脹求援，下山卻拒絕就醫，遭質疑將黑鷹當小黃。圖／空勤總隊提供
空勤總隊派黑鷹直升機救援山難事故成本高，圖為高姓女山友（中）日前獨攀南三段時，因右腳趾腫脹求援，下山卻拒絕就醫，遭質疑將黑鷹當小黃。圖／空勤總隊提供

聯合報日前報導「黑鷹變小黃」山難搜救資源遭濫用，引起各界討論。苗栗縣消防局表示，台灣2019年開放山林後，山難救援案件有增無減，去年60件更達到最高峰，消防局呼籲，登山者可使用公私協力第三方留守平台，發生意外可即時找到定位，已有2例成功案例。

消防局指出，山難救援有3難「找難」、「到難」、「救難」，最關鍵就是找到人，如果耗費好幾天，就失去救援黃金時間；苗栗力推第三方留守平台，登山客自主付費使用該平台，提供衛星定位設備租賃服務和留守功能，萬一山難事件發生，能大幅縮減風險。

縣府表示，2023年2月一名41歲林姓女山友獨攀雪山，在凱蘭特坤山北峰邊坡滑落死亡，她生前自備攜帶衛星通信座標設備，10分鐘回報1次位置，第三方留守平台發現她6小時都未移動，未回覆簡訊，因此報案。

消防人員搜救，林女山難地點為陡坡斜降100公尺碎石坡處，當時積雪融化中，隊員還滑倒受傷，經申請空勤直升機，依座標快速發現林女，吊掛遺體後送。

去年1月38歲黃姓登山客自備攜帶衛星通信座標設備，他在大鹿林道西線途中糧食耗盡身體虛弱，設備發出求救訊息及位置座標，消防局順利救援送醫。

消防局呼籲，山域事故應回歸山域主管機關，鼓勵合法申請入山，建議攜帶第三方留守平台衛星自動定位座標設備者可優先准予入山、入住山屋，萬一發生山難，可及時定位。

山難 座標 衛星

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