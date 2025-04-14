文總2025年WE ARE節目 國際獎項鍍金

文總今年與三立電視合作推出除夕特別節目WE ARE，以跨世代、跨領域、跨國際等元素打造不同主題，文總今天分享，WE ARE於2025年繆思創意獎「活動：演唱會」分類奪最高榮譽鉑金獎。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，繆思創意獎由美國國際獎項協會自2015年舉辦至今。今年台灣同於「活動：演唱會」類別中受肯定的還有林俊傑「JJ20世界巡迴演唱會」、告五人「宇宙超有趣新世界巡迴演唱會」等。

文總秘書長李厚慶表示，未來文總將繼續努力延續這份榮耀，藉由更豐富的內容及呈現方式，讓全世界看見台灣最引以為傲的多元文化。繆思創意獎評審團表示，WE ARE在創意理念與整體執行上皆展現卓越水準，是業界典範。

今年「WE ARE我們的除夕夜」節目涵蓋11主題，包含迎接2025金鐘60年、向台灣運動選手致敬、經典歌廳秀、跨國及跨界共演等企劃。舞台設計也別有不同，將2側延伸至觀眾席，與觀眾更靠近彼此。視覺效果上則藉由501顆燈具搭配燈光及雷射設計。