首屆客青會成立 客委會：建立客庄青年對話管道
客委會今天表示，首屆客家青年諮詢委員會正式成立，共有24名青年委員，5月召開首次會議；客委會後續將以首屆客青會為基礎，建立與各地客庄青年的對話管道，深化公共事務。
客家委員會今天發布新聞稿表示，為鼓勵青年參與公共事務，擴大並建置與客家後生交流互動平台、客家政策制定與推動過程能結合青年的創意及專業，推動成立首屆「客家青年諮詢委員會」，遴選24名青年委員，首次會議將於5月召開。
客委會指出，將分別透過公共參與、客語推廣、客家藝文、產業發展及國際交流5大面向，就客庄及客家政策融入青年視角，為客家注入新活力。
客委會表示，青年諮詢委員會有近400名客庄青年參與徵選，最終選出24名，後續以首屆客青會為基礎，建立與各地客庄青年的對話管道，深入理解客庄青年所需，全面擴展並深化客家青年參與客庄公共事務。
客委會指出，首屆客青會成員有學生及青年工作者，區域遍及台灣各地客庄，跨及地方創生、客家藝文、客語復振及影視行銷等不同領域。
第1屆客青會名單為王勻采、王信傑、王姵璇、王駿鈜、江卓安、李沅臻、李冠霖、李庭慧、邱郁庭、范植皙、范姜莉婷、郭楠暘，以及張世暘、張博舜、陳意茹、黃脩閔、黃婠瑈、曾櫳震、楊士學、詹翔欽、詹雁婷、廖育辰、鄧之琳、蔣承叡。
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