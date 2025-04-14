首屆客青會成立 客委會：建立客庄青年對話管道

1960年4月14日，泰國皇家空軍總司令差林傑夫婦和隨行人員等共18人，上午9時16分左右離台返國途中，座機在台北松山附近失事，全體不幸罹難。已發現之16具屍體，用擔架分別從現場運抵山下，然後用專車運至極樂殯儀館，有憲警人員在場守護。飛機失事之現場，則由衛戍部隊警戒。

2025-04-14 09:00