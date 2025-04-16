公共工程應如何落實淨零碳排？ 政府帶頭！

隨著全球淨零碳排目標成為國際共識，台灣的環保政策與公共建設必須同步升級，以符合國際趨勢。在聯合國氣候變遷大會COP28中，達成2030年減排43%的目標後，各國政府無不加速推動碳減量策略。台灣目前訂定的2030年減碳目標為25%至28%，雖然看似較為保守，但考量現有產業鏈與基礎建設的限制，這已經是一項艱鉅的挑戰；針對國內公共工程領域，政府做為最大建設主體，必須以身作則，才能真正推動企業與社會朝向ESG標準邁進。

政府在公共工程中的關鍵角色

長期以來，政府積極倡導企業落實ESG精神，但在公共工程的執行上，似乎未能同步跟進。新北市土木技師公會理事長丘達昌指出，主管工程的各級機關，其實就是工程企業主。在規劃設計階段，就已底定了公共工程的碳排放量。這意味著，無論是建材或工法，政府的決策將直接影響整體碳足跡。

在現行公共工程招標與發包執行體制下，雖然可以要求承攬廠商朝向低碳優化，但仍需依據政府機關指定的設計規範執行，因此減碳空間相對有限。換言之，若政府能早於工程設計階段就納入碳排放評估，將有助於從源頭降低建設過程中的碳排放量。

工法選擇：減碳關鍵的第一步

圖／楊智麟 (2018) 拍攝

以公路邊坡保護為例，台灣過去多採用噴凝土工法，雖然施工迅速且成本較低，但噴凝土在排碳方面的缺點亦相當明顯；根據日本學者研究報告指出，以安全表現為相同之前提的對比下，相較於傳統型框護坡或傳統噴凝土護坡，改用低碳的建材與工法，例如掛網岩栓護坡工法，其產生的碳排放量僅為傳統型框護坡的十分之一：

圖／Kazuhito Shimojo & Hiroyuki Umezawa (2008) 提供

傳統護坡工法，不論是噴凝土護坡或型框護坡，除了有遠高於掛網岩栓護坡工法的碳排放外，對於用路人的視覺衝擊以及當地生態環境保育皆有顯著影響：

圖／楊智麟 (2018) 拍攝

圖／Gross Dennis德國 (2021) 拍攝

相較之下，掛網岩栓護坡工法則是更具永續性的選擇。該工法已成功應用於中橫公路太魯閣國家公園內的白沙橋隧道口，並在0403花蓮大地震後仍保持完整，未有任何落石災情，且植生狀況良好。

圖／丘達昌 (2023) 拍攝

圖／丘達昌 (2023) 拍攝

公共工程的減碳行動應從政府開始

政府的公共工程決策不僅影響環境，更是社會進步與國際接軌的關鍵，丘達昌理事長建議，公共工程主管機關可從以下幾點著手：

•量化逐年目標：針對各類型工程、亦或工程執行機關，應各自訂定發包工程之排碳減量的具體目標數值，並交由研考單位追蹤考評。

•精進碳盤查制度：應於設計階段即針對建材的生產、運輸、施工至維護、廢棄回收，具體進行排碳分析比較，擇定最佳的方案，而非僅以預算多寡為唯一選擇；此外，政府亦應進一步就低碳或減碳工程，制訂獎勵措施、甚至營建融資予以鼓勵。

•排碳結算制度：公共工程非僅於設計階段檢討工程本體的排碳多寡或減碳作為，亦應於工程結算階段考核總排碳量，避免因工程辦理變更設計時，疏忽了減少排碳的重要目標。

從公共工程開始，讓台灣成為減碳典範

台灣要實現 2050 淨零碳排，不僅是企業的責任，政府更應擔任領航角色。當政府以身作則，從公共建設率先推動低碳轉型，才能帶動全國產業與民眾共同邁向永續未來，為全球氣候變遷的挑戰貢獻力量。