地球解方啟動，連結夥伴展開全年365天加速永續實踐！

由 5% Design Action 社會設計平台發起的「地球解方 Earth Solutions」將於2025年4月22日（二）世界地球日正式啟動全年永續行動與解方媒合計畫。今年，地球解方以「ACTION 365 —以行動推進365天」為核心主題，聚焦串聯關鍵行動者、號召具影響力的永續解方、深化跨界資源媒合機制，致力於將永續目標落實為全年不間斷的實踐行動。

作為串聯組織永續力年度行動的起手式，「地球解方2025永續設計行動年會」維持於世界地球日4/22舉辦，並於上午場開幕式將全程於地球解方官方社群直播，邀請更多關注永續議題的公私部門、創新團隊與公民行動者一同線上共襄盛舉。本次年會也將同步啟動全年度永續串連活動，首波已有超過40個跨域組織串連參與；同時將授予25個企業組織、20個學校《永續教科書2025—永續教育行動評選》入選證書及標章；現場更集結超過50家企業倡議夥伴；共同號召108個具潛力的永續解方。透過趨勢觀察、實踐分享與跨界合作，讓永續理念產生實質的行動力，加速擴散到社會各層面。

為促進公私協力，地球解方邀請行政院國家永續發展委員會擔任指導單位、臺北市政府擔任協辦單位，共同推動永續政策落地行動；同時也由聯合新聞網、TVBS、Dreamvok意集設計擔任策略統籌單位，攜手聯合新聞網 倡議家、TVBS GOOD作為官方媒體夥伴，打造涵蓋政策、媒體與設計多元能量的行動支持網絡。

2021-2024年地球解方回應政策及產業趨勢，於世界地球日舉辦之年會匯聚政策領導者與議題行動者，共同啟動永續對話與合作，系統性帶動轉型、持續深化。

自民間發起的跨界永續代表性年度盛會，推動影響力共創的行動平台

自2021年創立以來，「地球解方」已成為台灣最具代表性的跨界永續行動平台之一。每年於世界地球日舉辦的「永續設計行動年會」，皆匯聚政府部門、企業、學研機構與公民團體，推動資源整合與永續轉型。2021年，更見證總統蔡英文親臨現場，宣示2050淨零轉型目標，彰顯地球解方促進公私協力的重要角色。

過去四屆年會累計吸引超過千位國內外永續領袖、專家與實務者參與，以SDG 17「夥伴關係」為核心，推動實踐深度交流。2024年，地球解方與企業、學界共同推出台灣首本《永續教科書》，打造產學共育平台，深化永續教育根基。邁入第五年，2025年地球解方將進一步深化行動模式，透過「解方聚場」、全年行動推進計畫，回應企業對永續實踐與社會共融的需求，並廣邀行動夥伴共同參與，實質推動永續解方的落地應用與擴大影響力。

「地球解方」第5年，新階段5項亮點

2025年，地球解方將迎來關鍵轉型，透過聚焦策略與資源媒合，推動解方落地、行動加速。作為一站式永續行動加速器，今年串聯跨界夥伴，啟動五大亮點行動：

亮點1：ACTION 365 全年度永續串連活動。

亮點2：攜手Action Leader、對接100個年度解方。

亮點3：深化產學永續教育，持續擴大影響力。

亮點4：go action數位化平台，促成永續行動無距離媒合。

亮點5：解方聚場，領袖跨界互動激發企業S解方。

以設計驅動開放式創新，共創永續解方

2025年地球解方將透過年會、企業聚會與工作坊、《永續教科書》產學合作平台、go action 數位平台、設計行動等多元形式，促進資訊共享、降低落差，協助行動者不必從零開始，即可借鑑案例、找到最佳路徑、加入行動。

在當前永續挑戰日益複雜的情境中，經由開放式創新與跨界合作，才能加速推動解方落地。地球解方致力成為解方、行動者之間的連結橋樑，透過設計驅動、系統化方法，串聯資源、促進媒合，讓每個行動更有效率、更有影響力。這也是平台持續發展、與眾不同的核心價值。

【關於地球解方】

「地球解方Earth Solutions」 是台灣首個由社會企業、B型企業5% Design Action發起的大型永續行動倡議平台，結合年會議題揭示、全年行動與解方媒合推動，自 2021 年 4 月 22 日世界地球日啟動以來，持續串聯產官學研資源，加速推動永續轉型。秉持 全觀性（Holistic）、社會性（Socially）、共融性（Inclusive） 的核心理念，透過開放式創新與服務設計方法，跨界探索永續挑戰，並引領創新解決方案的落地實踐。

【2025 年地球解方 永續設計行動年會】

時間｜ 4 月 22 日 09:30 - 17:00

地點｜三創生活園區 12 樓多元廳 (台北市中正區市民大道三段2號)

參與方式｜上午場開幕式將透過地球解方官方社群全程直播；下午場解方聚場後續將於官方Youtube頻道上架。

※ 出席說明：實體活動採邀請制，受邀者將另行通知。

2025 年，地球解方將進一步擴大影響力，上午場將聚焦全球與在地趨勢，串聯世界地球日官方組織 及關鍵產業領袖，並舉辦 開幕演講、2025 永續行動趨勢與關鍵字分享、永續教科書 2025 永續教育行動評選 等精彩活動。下午場「解方聚場」 將透過 跨界對話與互動，深入探討企業與社會面向的永續挑戰，攜手行動者共創可行的解決方案，促成資源媒合與落地實踐。

如需了解更多活動及相關行動資訊，敬請關注「地球解方」官方平台與渠道，後續將分享更多活動精華、實踐成果。