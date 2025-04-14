健保要求醫護最低薪資引反彈 邱泰源：無共識不會上路

健保署日前拋出「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修法，擬新增針對醫事人員的「最低薪資」保障，達不到的醫療院所將不予健保特約。不過，引發民進黨立委反對，要求健保署應暫緩修法，廣納醫界與勞動團體意見後再行研擬。衛福部舉行臨時記者會回應，衛福部長邱泰源承諾，若無共識，不會匆促上路。

立委賴惠員、王正旭、郭昱晴、林月琴今於立法院舉行「守護全民健保、特管辦法暫緩修訂」記者會，公開呼籲應暫緩推動，回歸專業與政策溝通。衛福部臨時記者會由邱泰源、健保署長石崇良出面說明，在沒有共識之前，不會上路。

邱泰源說，健保署推動修法是為了改善醫療環境，增加醫事人員尊嚴跟待遇，衛福部將遵守三大則，首先，不論制度如何改革，都會維繫民眾最高的醫療支援；其次，要給予所有醫事同仁對等尊嚴，如合理待遇及好的工作環境；第三，要讓醫療院所能夠順暢運作。

邱泰源說，要求醫療院所醫事人員、護理師投保薪資需達標準，並公開平均薪資，目前各方有不同意見，其中有共識的部分可以先實施，沒有共識會再與醫界溝通，未取得共識前不會上路。政府在維繫民眾醫療健康挹注許多資源，包括擴大成人健檢、癌症篩檢，及長照3.0由醫療銜接照護等，將會持續推動。

石崇良表示，「全民健康保險的醫事服務機構特約及管理辦法」上次修訂是民國102年，已超過10年沒有修訂，這一次做了比較大幅度的檢討，包含五大面向，一是特約條件修訂為「擇優特約」，這與醫療資源分布有關，並同時對於特約機構醫事人員薪資做出基本的保障。

其次，新型態的醫療服務「賦予彈性」。石崇良說，如居家醫療中，包含各類機構式服務，像是老福機構、安養機構、長照機構等外展性及新型態的遠距服務等。第三、「公平締約」為確保醫療品質，針對已達到醫院規模的診所，但卻沒有相關品質確保機制，也納入法條。

其餘是「授權明確」與「資訊對等」。石崇良說，為保障民眾權益，對於自費、不得無故的拒收病人等也納入規範，並希望民眾珍惜醫療資源，如已經沒有住院需要，仍然不離院的人，也在明定不予給付，希望有醫療需要的民眾都能得到健保服務。該特管辦法將會持續與各界溝通。

對於外界在意的醫事人員薪資，石崇良說，今年健保總額成長率歷年最高，共增加530億元，許多醫療服務已自總額移出，由公務預算支應，預算充足。醫院總額6437億元，較去年成長近400億元；基層診所部分，今年總額為1750億元，較去年成長近100億元，歷年成長約30億到50億元間。

石崇良說，藉總額成長時，改善醫事人員薪資，做出相關修訂，但還需要更細緻規畫，包含在多元工作型態、兼職，及辛勞度或性質差異性，提供不同工不同酬的待遇，健保署持續研究與各界持續溝通，尋求最大的共識。

為提高醫事人員薪資，衛福部健保署日前預告修正「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，要求醫療院所醫事人員、護理師投保薪資需達標準，並公開平均薪資，且醫院須達勞動部當年度公告最低工資兩倍，診所為1.5倍，否則不得特約。