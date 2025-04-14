衛福部擬修健保特約制度 綠委偕醫界齊聲呼籲暫緩推動

衛福部近期公布「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修正草案，研議醫事薪資未達標擬不予特約，此案引發醫界與民意高度關注，民進黨立委王正旭等多名立委今天偕多個醫師公會公開呼籲，此案應該暫緩推動，回歸專業與政策溝通。

衛福部中央健康保險署盤點「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修改面向，未來醫院專職醫事人員健保保額低於當年最低工資2倍、診所低於最低工資1.5倍，或者醫事服務機構未每年公開各類醫事人員最低平均健保投保金額擬不予特約。

民進黨立委賴惠員、王正旭、郭昱晴、林月琴上午在立法院舉行「守護全民健康，暫緩特管辦法修訂」記者會，齊聲表達暫緩推動修正案的訴求。

賴惠員表示，透過健保特約機制推動醫事人員加薪，衛福部健保署的出發點值得肯定，但是如果以「不予特約」為手段，並未兼顧城鄉差異與診所實務運作，恐怕淪為治標不治本，甚至動搖基層醫療穩定，儘管政府重視醫事待遇，但是政策不能只做表面文章。

賴惠員指出，根據衛福部資料，全台約有2萬4000家醫療院所，其中過半數為診所，也是高齡社會中長者就醫的第一線防線，倘若以投保金額作為續約條件，恐會造成大批診所不符門檻，尤其偏鄉與中南部地區首當其衝，屆時將出現就醫斷鏈，危及全民健康。

王正旭說，醫事人員薪資與健保特約掛鉤，涉及勞動契約、醫療政策與健保法規的交叉適用，如果因為人事結構、登記形式不符標準而撤銷特約資格，行政部門可能產生重大法律風險，建議採用醫療品質為核心，非以勞保資料為唯一指標，修法可能違反比例原則，執行上也將產生法律爭議。

林月琴認為，健保制度的變革不能「先上車再補票」，政策沒有試辦制度與細部配套，只會導致醫療基層更加混亂，健保署應該建立明確影響評估機制，逐步推動政策轉型，而非倉促上路，重大變革需要試辦、影響評估與轉型配套。

郭昱晴則說，各類醫事人員薪資公開有助透明，但是現行診所雇用型態多元，沒有合理例外或區分條件，反而會誤傷失去政策初衷，相關政策應該針對醫療機構進行分級、類型化，同時以相應條件進行不同規範，才不會讓醫療機構無所適從。

多位醫界代表也齊聲表達反對，台南市醫師公會榮譽理事長陳相國指出，如果健保署真的要改善待遇，應該連動健保總額調整機制，而非片面加壓基層醫療體系，唯有制度誘因才能真正留住人才。新北市醫師公會理事長顏鴻順也呼籲，許多診所面臨醫事人力短缺，目前醫界尚未準備完成，政府強推政策後果堪虞。

受邀出席的健保署副署長陳亮妤回應，該草案目前仍在討論階段，預計將在今年5月辦理第二場次溝通會、6月預告修法，健保署已經收到來自醫界的聲音，也會納入相關意見進行討論，草案內容必然會做相應調整。