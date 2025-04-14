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走向世界！林佳龍推國合會節目 展現台灣青年外交軟實力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍提倡「人人都是外交官」，他透過社群平台表示，無論是出國旅行、支持友邦產品，或參與國際青年大使活動，都是讓台灣走向世界、促進國際友誼的全民外交實踐。林佳龍並分享財團法人國際合作發展基金會（國合會）首度推出的自製實境節目《我的國合會見習日記》，表示這是外交部推動「總合外交」與「榮邦計畫」最好的示範與實踐，以創新方式詮釋台灣青年參與國際合作的真實經歷。

林佳龍指出，《我的國合會見習日記》由兩位國合會青年大使飛行超過20小時，遠赴我非洲友邦史瓦帝尼，親身參與國合會與友邦的合作計畫，他們不僅親手為小豬施打疫苗，也跟史國民眾共同製作甜點、採集草莓。節目中記錄了青年大使的見習體驗過程，也呈現台灣如何透過小額創業貸款、醫療與農業技術輸出等多元合作方式，協助提升史國人民的生活福祉。

林佳龍提到，台史雙邊合作領域涵蓋公衛、農業、教育、科技、婦女賦權、數位發展、資安、假訊息防制、碳權合作及主權AI等，盼透過節目讓國人更深入了解國合會及駐外技術團在國際合作中的專業投入與實質貢獻，並對台灣的努力感到光榮。

林佳龍說，實境節目的製作不僅是「價值外交」的創新嘗試，也是台灣青年走向世界、展現自我、推動永續發展的具體行動，邀請國人一起點閱國合會官方頻道，觀賞《我的國合會見習日記》，一同見證台灣青年在國際舞台上展現台灣的價值外交軟實力。

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