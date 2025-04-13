過來人經驗：大醫院限號難以避免 院方力推自費項目

聯合報／ 記者陳雨鑫李樹人／台北即時報導
●小圖備用 配頭條 健保個別醫院總額新制實施近半個月，醫師擔憂，院方恐逐漸限縮門診量，積極推廣自費醫療項目。圖／記者黃義書
●小圖備用 配頭條 健保個別醫院總額新制實施近半個月，醫師擔憂，院方恐逐漸限縮門診量，積極推廣自費醫療項目。圖／記者黃義書

雖然台北區直到今年四月才開始實施個別醫院總額制度，但在部分地區已行之有年。一位在北區醫學中心執業的教授級主治醫師表示，門診限號難以避免，避免「斷頭」影響醫院和醫師收入，自費診次與項目增加將成為常態。

南部醫學中心醫師指出，中南部各家醫院實施小總額後，醫療生態確實也遭到扭曲，例如自費項目較多的外科就成為醫院發展重點，至於兒科、內科，因為單純開藥，幾乎沒有手術，成為院內弱勢族群。個別總額全面上路後，弱勢科別的弱勢病人就醫權益恐將受損，醫院嚴格限號，只要一個診次超過警戒值，就必須停止收治患者

一位在北區醫學中心執業的教授級主治醫師表示，該院區十多年前開始施行小總額時，各科醫師叫苦連天，原本一位醫師網路掛號最多可掛一○八位患者，但擔心「多看多虧錢」，每位醫師網路掛號最高額度改為四十人，但開放現場可以加掛。

醫師指出，雖然開放現場加掛，但許多在網路上無法掛到號的患者知難而退，直接放棄，實際上會到診間要求加號的患者，一診最多廿人，已達到門診減量的效果。由於醫師收入與看診人數成正比，不想薪資下降太多，有些醫師於是「多開診次」，後來醫院限制每位醫師開診一周最多六診。

許多人推測，個別醫院總額實施之後，到了年底，總額用完了，許多醫師乾脆休診度假。過去同體系醫院的分院若在不同區，醫師感受特別深，已執行小總額的分院，遇到連假就會以「體恤醫護人員」為由，宣布停診，但同一體系醫院，未執行小總額的分院，則是以「照顧在地居民」為由，照常看診，原因為何？大家心照不宣。

健保診次被限制，如果醫師的薪資一直無法達到過去水準，院方就會勸說「要不要開自費診？」自費診沒有限掛、也不限診次，也不受連假的影響。一位皮膚科教授笑稱，有人問健保診與自費診對醫師的差別在那兒？健保診從下午看到晚上九時，就會被要求寫報告；自費診若超過九時，醫師會支付晚歸搭計程車的費用。

醫師表示，醫院有著小總額，醫師也可能有自己的小總額，每一季的看診、手術等醫療服務點數均有其上限，如果每家醫院都比照辦理，患者就醫困難度變高，但這也是被政府逼出來的，讓醫院只能這樣做，才能活下去。

對於患者來說，醫師建議，若有持續看診的需要，一定要謹慎「跟好車」，一旦某次未到診，沒有掛到下次回診時間，可能就很難再掛上健保門診，不但得花時間到門診現場等待加號，不然就是得自費看診，每次掛號費用三千元起跳。

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