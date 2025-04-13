過來人經驗：看診螢幕設置圖示 提醒醫師該選哪個藥

聯合報／ 記者李樹人林琮恩／台北即時報導
為因應個別總額，某醫學中心透過螢幕提醒醫師「敬請開立藥品時，同時考慮醫療經濟學之成本效益」。 圖／某醫學中心醫師提供
為因應個別總額，某醫學中心透過螢幕提醒醫師「敬請開立藥品時，同時考慮醫療經濟學之成本效益」。 圖／某醫學中心醫師提供

中部某醫學中心診間，醫師看診螢幕上有著巧妙的提示，每一種藥物前面都標示著符號，如果是「〇」，代表藥價差高（利潤高）、三角形則代表中等，如果是打叉，就表示沒有什麼藥價差，賺不到錢，藉此提醒醫師可以多開哪些藥物、哪些藥物則盡量少開。

該醫院主任級醫師表示，這些提示雖無強制性，但每季院務會議時，如果科別的績效不好，就會被拿出來檢討。在這種氣氛下，大部分醫師當然習慣勾選「〇」的藥物。

至於罕病藥物，這對醫院來說，無異是賠錢貨，占了總額額度，藥價差又低，以該院為例，就將這類昂貴藥物列入臨時採購名單，採取事前申請，由醫師提出報告，但依照慣例，幾乎都會被打回票。

對於從其他醫院轉介過來的罕病患者，該醫院更是能推就推，告訴病童家長，應該回到原本申請藥物的醫院就醫、領藥，即使等到下一個療程，病人重新回到診間，還是繼續推，告知該院並未備藥，最好至某公立醫學中心。

醫師指出，以前大總額制度，屬於吃大鍋飯，各家醫院衝量、搶奪大餅，相較之下，小總額確實有助於平衡健保收入與開支，這在國外也行之多年，但應有配套措施，如果超過額度的醫療行為屬於合理，就該給付，不是讓醫院斷頭、做白工。

一名台大醫師說，個別醫院總額制採門急診合計，台大醫院急診醫療服務量在全台數一數二大，且台大醫院為後送醫院，許多病人由其他醫院轉至台大醫院急診救治，院方不得拒絕病人，卻會因為服務量增加，而遭受懲罰，「最認真辛苦收治病人的醫院，不該反被懲罰，政府應設置排除條款，而不是把分級醫療責任都丟給醫院。」

糖尿病衛教學會前理事長王景淵表示，健保有多項照護計畫，如糖尿病照護網、腎臟病照護網等，鼓勵各醫院收案，台大糖尿病照護網收案人數高達數千人，全台二七〇萬糖尿病患，加入照護網約一百五十萬人，病人在醫院才能一次完成跨科別檢查，個別醫院總額應排除照護網病人，不能「一面鼓勵收案，一面要醫院減少門診病人。」

台大醫院 糖尿病 醫師

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