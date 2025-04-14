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回響／山難救援 內政部研議使用者付費

聯合報／ 記者林河名／台北報導
空勤總隊派黑鷹直升機救援山難事故成本高，圖為高姓女山友（中）日前獨攀南三段時，因右腳趾腫脹求援，下山卻拒絕就醫，遭質疑將黑鷹當小黃。圖／空勤總隊提供
空勤總隊派黑鷹直升機救援山難事故成本高，圖為高姓女山友（中）日前獨攀南三段時，因右腳趾腫脹求援，下山卻拒絕就醫，遭質疑將黑鷹當小黃。圖／空勤總隊提供

政府開放山林之後，山域事故大增，本報昨報導，有搜救人員直批部分登山客「簡直把黑鷹當小黃」。內政部昨表示，將跨部會協調，落實山域管理機制，也研議納入使用者付費機制，遏止不負責任的登山行為。

內政部強調，山林開放是促進全民親近自然的重要政策，但「開放不等於放任」；國家公園署將持續強化入山入園管理服務措施，開發入園手機ＡＰＰ，並定時自動回傳登山者座標至守護平台，一旦發生事故可根據最近座標提升救援效率。

另外，針對登山客任意變更路線、違規紮營、個人行為影響入園登山安全、耗費社會資源或其他情節重大者裁罰，並最重予以三年禁止入園申請，以落實「負責任登山」，降低山域意外事件發生。

內政部表示，近期多起山域事故，凸顯民眾輕忽天候變化、自身準備不足等缺乏安全自負觀念，導致動用搜救資源，甚至違反「國家公園法」及縣市登山活動或山域事故救援管理自治條例等相關規定，已責由國家公園署、消防署及空中勤務總隊研提「國家公園入山管理及山域救援精進作為」，並提報行政院召開跨部會協商，訂定相關規範與罰則等，以確保登山安全。

內政部表示，截至去年統計資料，違反登山活動管理自治條例案件共一九五件，裁罰金額達二○一萬餘元，違反國家公園法登山相關案件共計七八一件，裁罰一五九萬八一○○元。

內政部 國家公園 登山活動管理自治條例

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