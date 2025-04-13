聯合報一周大事4/6~4/12

國內

6日：針對美國計畫對台課徵百分之卅二的對等關稅，賴清德總統強調不會採關稅報復，台、美雙方從零關稅開始談起。

7日：台股大跌二○六五點，跌幅百分之九點七，均是史上最高，台積電跳空跌停是十六年來首見。

8日：國安基金宣布進場護盤，這是國安基金第九次護盤，並創下宣布進場護盤時指數位於一萬八四五九點的最高紀錄。

國際

9日：美國總統川普宣布暫緩實施七十五國的對等關稅九十天，期間只徵收百分之十的基準關稅，並反制中國大陸的報復性關稅。十日凌晨再宣布，美國將提高對中國大陸的關稅至百分之一二五。

10日：歐盟原訂十五日將對美國已實施的鋼鋁關稅採取首波反制，但因應對美國總統川普暫緩對等關稅，歐盟也宣布將暫緩反制措施九十天。

11日：美國總統川普打響關稅戰後，中國大陸國家主席習近平強調「中國不畏懼任何無理打壓」。同日，大陸宣布對美關稅進一步提高至百分之一二五。