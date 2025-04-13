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聯合報一周大事4/6~4/12

聯合報／ 本報訊
賴清德總統提出以零關稅為基礎與美國進行談判。圖／總統府提供
賴清德總統提出以零關稅為基礎與美國進行談判。圖／總統府提供

國內

6日：針對美國計畫對台課徵百分之卅二的對等關稅賴清德總統強調不會採關稅報復，台、美雙方從零關稅開始談起。

7日：台股大跌二○六五點，跌幅百分之九點七，均是史上最高，台積電跳空跌停是十六年來首見。

8日：國安基金宣布進場護盤，這是國安基金第九次護盤，並創下宣布進場護盤時指數位於一萬八四五九點的最高紀錄。

國際

9日：美國總統川普宣布暫緩實施七十五國的對等關稅九十天，期間只徵收百分之十的基準關稅，並反制中國大陸的報復性關稅。十日凌晨再宣布，美國將提高對中國大陸的關稅至百分之一二五。

10日：歐盟原訂十五日將對美國已實施的鋼鋁關稅採取首波反制，但因應對美國總統川普暫緩對等關稅，歐盟也宣布將暫緩反制措施九十天。

11日：美國總統川普打響關稅戰後，中國大陸國家主席習近平強調「中國不畏懼任何無理打壓」。同日，大陸宣布對美關稅進一步提高至百分之一二五。

川普 美國 賴清德 關稅

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