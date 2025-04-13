新聞眼／「黑鷹變小黃」 內政部難辭其咎

開放山林管制超過五年，「黑鷹變小黃」等濫用搜救件數激增，讓空勤總隊、消防人員疲於奔命，總管空勤、消防的「天下第一部」內政部，怠於制定相關標準，連縣市援用自治條例代空勤求償，都被「自己人」打臉，種種亂象內政部難辭其咎。

過去山林分級管制，親近高山須經申請，中央自二○一九年全面開放後，卻未有效管制，亂象紛至，從垃圾廚餘亂丟、山林火警增加、山域事故傷亡激增，加上動輒請求搜救、空勤支援，讓黑鷹直升機頻頻冒險，也淪為空中免費「小黃」，主管山林的內政部連制訂遊戲規則都緩如牛步。

台灣高山之美加上生態豐富，連外國遊客都慕名而來，登山人口超過五百萬人，人一多垃圾廚餘增加，連玉山的黃喉貂都開始翻垃圾桶覓食，衝擊環境生態；愛山林但缺乏體能、技能的山友，將登山當成豪華旅行團，甚至砍檜木烤牛排炫耀，都成為高山公害。

更嚴重的是山難事故變多，有登山隊因糧食不足、腳痛而求救，救難人員大嘆「為誰辛苦為誰忙」。

更讓人氣惱的，花蓮、台中、南投等縣市制定自治條例，向違規登山者開罰、求償搜救費用，遏止濫用搜救資源，沒想到被內政部認定空勤總隊求償缺法源依據，透過縣市自治條例求償不合理，都讓各地搜救人員寒心。

內政部是消防、空勤搜救及國家公園的主管機關，開放山林卻未制定中央登山專法，讓各地搜救人員疲於奔命，早已失職；眼見濫用搜救亂象頻傳，尤其空勤黑鷹直升機被當成「小黃」，內政部七年前就表示要制定使用者付費原則，迄今「只聞樓梯響」，同樣難辭其咎。

目前各地山域搜救費用，因各縣市有無自治條例而不同，地方裁量標準也不同，易引發爭議，加上內政部訴願明示，空勤求償無法源、也讓各縣市不再代替空勤求償。內政部若再放任山林亂象，「空中小黃」只會繼續出勤，「有效管理」也成了開放山林的最大笑話。