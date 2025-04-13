缺法源！空勤山域搜救 僅1件求償成功

台中、南投、花蓮等地訂定自治條例，針對違規登山客開罰，還可求償搜救費用，遏止「越級打怪」等亂象。各地累計開罰案件破百件，迄今僅南投縣一件成功求償空勤搜救費用二三一萬元；花蓮縣曾向違規登山隊求償搜救費一四四萬元，結果登山隊向內政部訴願時，因缺乏法源依據駁回求償處分，讓主管機關頗洩氣。

台中市消防局二○一六年率先訂出「登山活動管理條例」，登山須申請入山或入園證，辦理登山綜合保險、攜帶ＧＰＳ等可供緊急聯絡的通信設備，領隊應具備初級緊急救護能力等，否則開罰；登山搜救費用、申請政府或民間救災機具、車輛、航空器等裝備，可要求山友支付費用。

台中市從二○一七年到今年二月，登山違規開罰五十二件，有三件未繳納，已移送強制執行；求償搜救費用共四十一件，主要為搜救人員加班費、保險費及器材費用，最高為二萬餘元，最低只收二八七元。

花蓮縣二○一八年迄今開罰六十八件，其中五十七件已繳，罰款從三萬至三千元，十一件未繳納移送強制執行。南投縣從二○一八年迄今開罰五件，包含成功求償全國首例直升機搜救費用。

二○一八年台電葉姓員工獨攀中央山脈南三段，二度申請空勤直升機求援，第一次獲救擅自拔營落跑，第二次直升機將他送醫後，拒絕檢查自行返家，把空勤當小黃的行徑引起公憤。南投縣消防局代空勤總隊求償搜救費用，連同罰款總計二三一萬元，葉全額繳清。

同年有六人登山隊從花蓮縣南安登山口入山，未依計畫變更路線，走八通關日據越道線，一名隊員墜谷死亡，由空勤直升機載運下山；花蓮縣府開罰其餘五人各六千元罰鍰，並求償黑鷹直升機等搜救費一四四萬餘元。

該登山隊伍向內政部提訴願，主張空勤總隊缺乏收費依據，管制山域定義未明，要求撤銷支付搜救費的處分。內政部訴願委員會認為，自治條例由縣市政府規定，搜救費用涵蓋空勤總隊等其他機關，但空勤並沒有收費的法源依據，以自治條例規範搜救費用不合理，撤銷原裁定處分，求償不成。

該訴願結果讓各地搜救單位感到洩氣，有地方主管直言，有登山管制條例的縣市，自此未再代替空勤總隊求償搜索費用，失去嚇阻濫用搜救的效果。