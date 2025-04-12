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林榮基談中國對台威脅 意識形態宣傳更廣泛深入

中央社／ 台北12日電

中共4月初在台灣周邊軍事演習引發關注。移台港人今天受人權館邀請對談，銅鑼灣書店店長林榮基提到，中國對台灣的威脅不僅是有形槍砲機艦，無形的意識形態宣傳更廣泛深入。

國家人權博物館今天舉辦「突破封鎖線 戰後黑名單特展」第3場系列講座，邀請林榮基與中央研究院社會學研究所客座研究員、台灣香港研究學會理事長陳健民對談，討論他們曾為學校理念或「失蹤」的經歷。

「佔中三子」之一的陳健民今天於座談會開場時表示，鮮少有人知道，他因雨傘運動被判刑16個月並準備入獄前，曾特地來過2次國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，還有1次白色恐怖綠島紀念園區，為獄中生活準備。

陳健民說，入獄後他被戴上手銬，感覺「好像動物一樣」，在獄中他決定找當下有意義的事去做。 「我希望自己坐牢坐得好-所謂坐得好，就是不要被摧毀，這也是一種抗爭」，他於是重執教鞭，教囚友英文。

出獄後，陳健民感受到香港已然變成一個大監獄，活在其中的人浮躁不安或懷憂喪志，和他在獄中遇見的獄友並無兩樣。香港曾是高度自由的地方，由於缺乏民主憲政的制度保障，近年來自由度持續下降，特別是反送中運動之後，香港人的自由遭國家權力暴力侵奪。

林榮基則回憶，80至90年代的香港，是充滿活力的城市。當時的香港有點像今日的台灣，社會自由度高，經濟發展穩健。「作為一個民主國家，台灣的制度是進步的」，不過許多台灣人對台灣缺乏身分認同，他認為最主要問題就在於「文化」。

林榮基說，文化奠定1個人的身分認同。中國對台灣的威脅涵蓋有形及無形，既然台灣和中國文化不可能完全切割，那麼台灣首要之務就是理解中國文化的本質、目的及可能造成的後果，一旦了解，就比較不會受到中國各種外宣和滲透影響。

「突破封鎖線 戰後黑名單特展」即日起於人權館展出至10月12日。

國家人權博物館 林榮基 香港

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