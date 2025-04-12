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用科學照亮政策 魚類專家邵廣昭獲一等專業獎章

中央社／ 高雄12日電

中研院研究員邵廣昭博士研究魚類分類、生態研究，命名逾60種世界新種，建立「台灣魚類資料庫」。海委會主委管碧玲頒發海洋一等專業獎章，表彰他用科學為國家決策提供知識支撐。蕭副總統更特別致賀電。

中央研究院研究員邵廣昭博士從1970年代起，致力於台灣魚類分類與生態調查，不僅命名超過60種世界新種、發表逾800筆台灣新紀錄魚類，更建立「台灣魚類資料庫」，奠定台灣在國際海洋學術關鍵地位。

海洋委員會今天在台中國立自然科學博物館頒發「海洋一等專業獎章」給邵廣昭，副總統蕭美琴更特別傳來賀電表彰邵廣昭長年在魚類分類、生態研究及公共知識推廣領域卓越成就。

蕭副總統賀電指出，向邵廣昭長期致力於魚類學術研究卓越貢獻表達由衷敬意。盼藉活動推廣海洋科普教育，提升基礎研究風氣及生態保育理念，並促進資源永續利用，竭智惠眾，殊值嘉許。

管碧玲致詞表示，邵廣昭在學術生涯後期，選擇投入極具挑戰性的魚卵與仔稚魚研究。他以結合形態學與DNA條碼方式，蒐集並建檔珍貴樣本，最終於去年與國家海洋研究院共同出版全球首部經過基因驗證的圖鑑「魚大十八變」。此成果為「彌補過去海洋研究中最缺乏、也最重要的一塊拼圖，是台灣對全球海洋學術界劃時代貢獻」

管碧玲說，邵廣昭研究成果已廣泛運用於離岸風電開發、環境影響評估、海洋保護區劃設及外來種管理等關鍵議題。「他用科學，為我們建構一張可以操作的政策地圖，也為國家的決策，提供可信的知識支撐。」

頒發「海洋一等專業獎章」，管碧玲表示，這枚獎章不只是國家對學者的肯定，更是這個世代要表彰的精神，向願意選擇最困難的題目、最冷門的領域、最少掌聲的道路，卻能走出世界級影響力的一種致敬。

除了專業成就，管碧玲也特別提到邵廣昭對海洋生命的情感與敬畏，細數他的成就及其令人動容的研究哲學，讓邵廣昭觸動拭淚。

頒獎儀式同時邀請邵廣昭家眷共同見證，在全場鼓掌聲中，管碧玲向所有參與觀禮人員表示，「邵廣昭所傳承的，不僅是一份資料、一個圖鑑，而是一個國家能夠永續發展的智慧根基。您讓我們相信，真正的創新，是面對難題；真正的領導，是補上知識空白的人」。

國立自然科學博物館 管碧玲 魚類

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