李昂、詹宏志談「彼岸的川婆」 台灣是鬼島也是神島

中央社／ 台北11日電

作家李昂新作「彼岸的川婆」刻畫充滿鬼神及靈異的台灣，PChome網路家庭董事長詹宏志今天表示，李昂筆下的台灣不只是鬼島也是神島，這樣的「靈異寫實」有別於拉丁美洲的「魔幻寫實」。

李昂今天晚間以「川婆在彼岸，小說家在這端」為題，與詹宏志在台北敏隆講堂進行對談，現場擠滿近百名聽眾，李昂開場打趣表示，詹宏志雖然是趨勢專家，但請現場觀眾專注在文學上，不要問股票的事。

李昂表示，她從小就是個神神鬼鬼的孩子，看得到別人看不到的東西，但愈老愈失去這樣的靈異能力，直到疫情期間她本來要寫別的小說，忽然之間「有人拐了我」來寫「彼岸的川婆」，寫一個神靈齊聚的故事。

李昂說，就像書中寫的，她猶如忘川河畔的川婆，總是在這一岸遇到許多等著要投胎的亡魂，這些亡魂多半為女性，她們將自身的故事告訴李昂。

李昂說，過去她不太說這些事，但在寫這部小說時，她特別確定自己寫小說的過程，像是端著一碗孟婆湯等著人來喝的川婆，「書中最大的靈異，就是小說家覺得自己就是川婆」，為什麼要喝孟婆湯，因為「死亡是這麼痛苦的事，唯有遺忘才能重新開始」。

詹宏志呼應李昂的說法表示，川婆是個引渡者，引渡這些尚未能投胎轉世的女子，讓她們能夠投胎轉世；作家也是引渡者，引渡那些尚未孕育成型、還生不出來的故事，「川婆其實就是作者、作家」。

詹宏志表示，李昂在書中展現一種世界觀，她感知到台灣是一個充滿鬼神的地方，除了本地的鬼神之外，中國大陸的鬼神受不了無神論者，都跑來台灣，因為台灣是一個神鬼雜食主義者，什麼鬼神都接受，它的繽紛與熱鬧遠比一神教有趣得多。

詹宏志說，在李昂小說裡，眾鬼眾神相當平等，沒有明顯位階，主角也覺得無所謂，任何能上身的，只要能解答疑惑，就是好神、好鬼，「這說明這個作者（李昂）是受過民主的薰陶 」。

小說 李昂 靈異

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