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監委：法官審毒品案延宕4年半 審檢辯皆有違失

中央社／ 台北11日電
監察院。聯合報系資料照片／記者李成蔭攝影
監察院。聯合報系資料照片／記者李成蔭攝影

新竹地方法院王姓法官審理一件毒品案時，無正當理由延宕案件處理時程長達4年6月。監委葉大華今天表示，經調查後發現此案審、檢、辯皆有輕忽及延宕成少共犯案件處理程序的違失，司法院及法務部應督導所屬確實檢討改進。

前新竹地方法院王姓法官於民國106年間承審一件毒品案件時，判決公訴不受理，台灣高等法院於107年12月間撤銷原判決，發回更審。案件交給王姓法官後，王姓法官擱置案件，直至遷調嘉義地院前2天才批示案件後續分案及審理程序，無故延滯處理該案長達4年6月。懲戒法院職務法庭2月時，判處王姓法官罰款現職月俸總額3個月。

葉大華今天透過新聞稿指出，此毒品案件涉司法兒少權益保障，監察院為了解事件始末及相關制度有無缺漏，因此推派她進行調查，監察院司法及獄政委員會通過調查報告，除發現法官個人違失外，新竹地檢署、新竹地院、法扶基金會等機關，皆有輕忽及延宕成少共犯案件處理程序的失誤，嚴正要求司法院及法務部應確實督導所屬檢討改進。

葉大華說，新竹地檢署偵查終結此毒品案時，輕忽此案為「成少共犯」案件，應分開處理，逕將其3名犯嫌向新竹地院合併提起公訴，顯然違反少事法第67條第1項後段的規定，案件繫屬新竹地院後，承審王姓法官又未察知此一違誤。

葉大華要求，新竹地院除應確實檢討改進外，司法院則應督導法扶基金會覈實辦理此案相關究責事宜，促請該會通盤檢討兒少案件扶助律師選任機制，也要針對「應注意、能注意，而不注意」所致的程序違誤判決，差別化處理，審酌建立內部究責機制。

她也提到，此案其中一名少年所受損害並未因此獲得有效填補，主因此案訴訟延滯，造成少年出社會工作後，因仍在緩刑中必須定期報到，影響工作，新竹地院責無旁貸允應積極會同法務部、司法院、新竹地檢署等有關機關，研議於現有法制下，可茲便利少年緩刑執行的補救方案，以免本案情節，減損民眾對司法的信賴。

司法院 新竹 毒品

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