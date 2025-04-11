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經部核廢處置辦公室主任底定 政大教授杜文苓擔重任

中央社／ 台北11日電
政大教授杜文苓。圖／聯合報系資料照片
政大教授杜文苓。圖／聯合報系資料照片

台灣核廢料處置之路坎坷，為突破困境，經濟部成立放射性廢棄物處置專案辦公室，據透露，經濟部昨天已核定辦公室主任人事案，由國立政治大學公共行政學系教授杜文苓擔任，辦公室將優先推動高放選址條例立法工作，力拚今年底前草案出爐。

杜文苓為美國加州柏克萊大學環境規劃學系博士，現職國立政治大學公共行政學系特聘教授，兼任創新國際學院院長、創新民主中心主任、永續民主中心主任，研究專長涵蓋環境政策、永續發展、科技與社會、公民參與、環境資訊。

她近年接受台電委託，擔任「規劃我國核廢料處理議題公民對話之前置作業計畫」、「核廢社會溝通規劃案」、「核廢料設施選址社會溝通計畫」等計畫主持人，也是能源署114年度「高放射性廢棄物最終處置選址法制及民眾溝通推動計畫」主持人。

核廢料分為高、低放射性廢棄物，前者指的是用過的燃料棒，其餘歸類為低放射性廢棄物。目前台灣僅低放射性廢棄物有最終處置設施場址設置條例，主管機關是核安會、主辦機關為經濟部，高放處置則尚無法源。

知情人士表示，主任人選確認代表辦公室正式啟動運作，將優先推動高放立法事宜，至於低放處置所面臨公投卡關問題，因現已有低放條例，須分開思考處理。

杜文苓目前亦擔任東亞科技與社會期刊（EASTS）主編、國家人權委員會諮詢顧問、行政院食安會報委員、行政院開放政府諮詢委員。

主持計畫包括國科會自然處社會需求的跨領域研究、台灣公正轉型策略研析、永續學門石化工業公正轉型、國科會科技民主與社會研究中心推動、行政院非核家園委託核廢料設施選址社會溝通等。

廢棄物 核廢料 經濟部

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