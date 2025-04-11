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科博館跨國研究 古人類族群丹尼索瓦人曾到台灣

中央社／ 台中11日電

國立自然科學博物館研究團隊攜手國際團隊以「古蛋白質序列分析」，發現館藏澎湖原人化石屬於丹尼索瓦人男性個體，證實古人類族群丹尼索瓦人曾分布至台灣，今天發表在國際期刊「Science」。

國立自然科學博物館發布新聞稿，科博館研究員張鈞翔、日本東京大學教授海部陽介，延續10年前展開的研究，攜手國際團隊透過「古蛋白質序列分析」。發現館藏澎湖原人化石原來屬於「丹尼索瓦人男性個體」，證實丹尼索瓦人曾分布至台灣。

丹尼索瓦人是已滅絕的古人類族群，約生活於距今約38萬至5萬年前，與尼安德塔人為近親，兩者約在40萬年前從共同祖先分化。

張鈞翔表示，研究團隊從澎湖原人下顎骨化石與牙齒中的51種「內源性蛋白」獲得4241條氨基酸序列，發現其中2個氨基酸殘基為丹尼索瓦人特有。根據蛋白質序列構建的系統發生樹（phylogenetic tree）顯示，澎湖原人與已知的丹尼索瓦人屬於同一類群。

研究團隊也在澎湖原人的牙齒中也提取到「男性特有的Y型齒釉蛋白」，確定化石為男性個體。在形態上，澎湖原人所代表的丹尼索瓦人在牙齒與下顎骨比起尼安德塔人和智人更加粗壯，說明在人類（Homo）這個類群具有不同的演化方向。

澎湖原人下顎骨化石來自台灣海峽澎湖水道，漁民在進行底拖作業所撈起，年代距今約在19至13萬或7至1萬年，具有直立人特徵的台灣最古老人類化石。該研究由張鈞翔與海部陽介教授共同發表，2015年登上國際學術期刊「Nature Communications」，當時尚未成功提取古DNA等遺傳訊息。

在此之前，丹尼索瓦人化石僅在亞洲北部西伯利亞與西藏被發現，基因組研究曾推測丹尼索瓦人與智人的基因交流可能發生在東南亞，這項研究結果直接證實丹尼索瓦人曾分布至台灣。揭示亞洲古人類演化與遷徙歷程的複雜性。

2022年10月張鈞翔攜帶澎湖原人下顎骨化石，與海部陽介遠赴丹麥哥本哈根大學人類遺傳實驗室尋求合作，揭開關於丹尼索瓦人演化分布的一大謎團。

科博館館長黃文山表示，澎湖原人下顎骨化石將在5月22日在科博館第一微型特展室「丹尼索瓦人到台灣」特展展出。

化石 國立自然科學博物館 澎湖

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