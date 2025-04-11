法官石育恩、檢察官吳亞芝涉詐團案 監院彈劾建請免職

監察委員紀惠容、王麗珍、郭文東今天表示，近年來詐騙猖獗，竟有司法人員涉入詐團案。監察院通過彈劾法官石育恩、檢察官吳亞芝並移送懲戒法院，並建請法務部就多起年輕律師介入詐團，積極追蹤律師法之研修。

三位監委指出，依內政部警政署打詐儀表板，去年財損金額更高達1332億餘元，司法人員居然涉詐團案，此是社會難以容忍的事，有待司法系統自清自律。

三位監委表示，經調查，橋頭地院候補法官石育恩涉詐團案，包括非公務使用資料查詢系統；與詐團軍師鄭律師有現金330萬元之資金往來且來源不明；石育恩受鄭律師委託攜帶受派案現金10萬元，轉交予黃律師等人的律師費，違反了「個人資料保護法第」、「法官倫理規範」等，違失情節重大，且毫無悔意，顯已不適任法官之職務。

三位監委指出，吳亞芝身為檢察官已知悉朱律師等人涉犯洩密、洗錢等罪，卻仍積極鼓勵朱律師搶接詐騙集團的案件，也不適任檢察官之職務。石育恩及吳亞芝身為司法人員，卻涉入詐騙集團案，有礙社會觀感，有重大違失，建請懲戒法院依法予以免職。