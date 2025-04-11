雲林良品農特產品進軍馬來西亞人氣連鎖超市

雲林縣政府積極媒合雲林在地品牌「雲林良品」至國內、外多元銷售渠道販售在地農特產品，本次與玉美生技股份有限公司、巨鷗跨界智慧集團-魔方數位有限公司攜手合作，成功於馬來西亞人氣連鎖超市NSK集團設立雲林良品專區，銷售17款優質農產加工品。今(10)日特別在NSK Grocer3 Damansara Petaling Jaya門市辦理專區上架開賣儀式及簽訂MOU，未來將陸續於NSK集團超過50間門市上架，期望持續深化品牌交流，將更多雲林美味推向國際。

雲林良品在NSK Grocer3 Damansara Petaling Jaya門市辦理專區上架開賣儀式及簽訂MOU。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣長張麗善表示，雲林縣擁有豐富物產且嚴格把關品質與食安，希冀讓國內外的消費者都能安心享受雲林美味。因此，除了整合線上和線下銷售平台，近年我們積極走出海外，率領眾多品牌夥伴參加國際食品展，建立雲林良品館，創造破億的佳績，更將香蕉、高麗菜等新鮮蔬果送進日韓的超市。而今年我們再次創下新的里程碑，在馬來西亞擁有人氣的NSK超市設立雲林良品專區，銷售包含虎尾鎮農會的香酥花生、上豐環球企業有限公司的千層酥和烤海苔、玉山碾米的米餅、阿甘薯叔有限公司的地瓜脆片、臺旺食品工業股份有限公司的海苔脆片、豐喜食品股份有限公司的水果果凍等六家夥伴，共17項產品，期望讓更多馬來西亞的民眾能夠品嚐與喜歡雲林在地美食。

雲林縣政府在馬來西亞擁有人氣的NSK超市設立雲林良品專區，銷售共17項產品。 圖／雲林縣政府 提供

馬來西亞台灣商家聯合總會副總會長蔡欣恬提到，本次見證雲林良品與NSK集團簽屬合作意向，即日起能在馬來西亞當地超市買到家鄉味，真的是很感動。未來節慶送禮，雲林良品的產品會是我們的第一選擇，讓更多人了解到雲林在地好滋味。

NSK 集團主席林祖伍表示，作為最貼近民眾生活的連鎖超市，致力滿足不同族群的購物需求，提供民眾高品質且價格實惠的產品，這次很開心能夠與雲林良品合作，選擇上架的產品皆是想提供給馬來西亞消費者的精選產品，歡迎來到NSK Grocer3 Damansara Petaling Jaya門市的朋友，可以多多支持。

雲林縣長張麗善介紹雲林良品的各項好物。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣政府未來將持續拓展海外市場、深化市場佈局，讓雲林良品走向更多元的國際舞台，讓世界看見雲林的農業實力。透過此次與NSK集團的合作，不僅提升品牌曝光度，也為當地消費者帶來更多優質選擇。讓雲林良品成為國際消費者心中的首選品牌。

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